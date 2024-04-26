https://ria.ru/20240426/bagreeva-1942366844.html

Мария Багреева: "Эксперт РА" подтвердило зеленый статус облигаций Москвы

Мария Багреева: "Эксперт РА" подтвердило зеленый статус облигаций Москвы - РИА Новости, 26.04.2024

Мария Багреева: "Эксперт РА" подтвердило зеленый статус облигаций Москвы

Столичные зеленые облигации вновь признаны "Эксперт РА" соответствующими принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента, заявила... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:30

2024-04-26T10:30

2024-04-26T13:14

экономика

москва

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Столичные зеленые облигации вновь признаны "Эксперт РА" соответствующими принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Рейтинговое агентство составляет независимые заключения о соответствии выпусков облигаций принципам зеленого финансирования ежегодно в течение всего срока их обращения. Подготовленные в этом году заключения основаны на отчете об использовании средств от размещения зеленых облигаций за 2023 год, который был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. Зелеными признаны два выпуска облигаций Москвы: 74-й выпуск объемом 70 миллиардов рублей, который был размещен в 2021 году, и первый выпуск облигаций Москвы для населения объемом 2 миллиарда рублей, который был реализован в 2023 году", - сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.Она добавила, что данные выпуски соответствуют требованиям, которые предъявляются правительством РФ к зеленым облигациям в отношении отбора проектов для финансирования, использования и учета средств и раскрытия сведений.Как пояснила вице-мэр, получение независимых заключений обеспечивает сохранение зеленых облигаций столицы в перечне выпусков финансовых инструментов устойчивого развития. Данный перечень ведется Госкорпорацией ВЭБ.РФ по поручению федерального правительства. По ее словам, заключение в отношении 74-го облигационного выпуска обеспечивает право обращения в Секторе устойчивого развития Московской биржи.Отмечается, что средства, которые поступили от реализации выпусков, направили на приоритетные проекты Москвы. Они занимаются обеспечением снижения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта. В прошлом году за счет реализации данных облигаций для нужд москвичей закупили 51 электробус российского производства. Также из 70 млрд руб., которые получили от размещения 74 выпуска, почти 60 млрд руб. были направлены и освоены на возведение и реконструкцию 21 станции и 48 км путей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. А еще 10,2 млрд руб. направили на приобретение 400 электробусов российского производства.По данным департамента, купить 74-й семилетний выпуск по-прежнему можно на вторичном рынке. Этот выпуск обращается на Московской бирже. Размещение зеленых облигаций для населения было окончено в июле прошлого года. И данные бумаги нельзя перепродать до завершения срока их обращения в мае 2025 года.Багреева также уточнила, что инвесторы в зеленые облигации могут ознакомиться с подробными сведениями о расходовании средств, реализации зеленых проектов Москвы и достигнутых эффектах. Эти проекты в сумме обеспечивают сокращение выбросов загрязняющих веществ от личного и общественного автотранспорта почти на 1 тыс. тонн каждый год, а сокращение выбросов углекислого газа – на 42 тыс. тонн. По словам вице-мэра, достигнутый экоэффект соответствует плановым значениям Концепции зеленых облигаций столицы.Ранее Багреева сообщила, что власти Москвы погасили 72-й выпуск облигаций городского облигационного (внутреннего) займа. Трехлетние облигации этого выпуска были размещены властями на Московской бирже в 2021 году. С их помощью столица привлекла средства для ускорения темпов реализации ключевых проектов развития инфраструктуры.

https://ria.ru/20240415/predpriyatiya-1939708067.html

https://ria.ru/20240201/moskva-1924758845.html

https://ria.ru/20240405/moskva-1937954395.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва