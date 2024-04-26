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Раскрыта схема по продаже машин на фейковых аукционах - РИА Новости, 26.04.2024
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02:17 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/auktsion-1942390029.html
Раскрыта схема по продаже машин на фейковых аукционах
Раскрыта схема по продаже машин на фейковых аукционах - РИА Новости, 26.04.2024
Раскрыта схема по продаже машин на фейковых аукционах
Новая мошенническая схема по продаже авто на фейковом аукционе за криптовалюту может лишить покупателя денег и надежды на новое авто, рассказал агентству... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T02:17
2024-04-26T02:17
егор васильев
аллан чумак
авто
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новая мошенническая схема по продаже авто на фейковом аукционе за криптовалюту может лишить покупателя денег и надежды на новое авто, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Это происходит следующим образом: просмотрев объявления о продаже авто, покупатель натыкается на таргетированную рекламу с продажей иномарок из-за рубежа на аукционе по ценам ниже рынка. Стоит заинтересоваться — и сразу же подключается менеджер, который объясняет, как делать ставки и переводить деньги для оплаты в криптовалюту.Неудивительно, что по итогам этой аферы покупатель остается без денег и без машины. При этом все осознают, что в схеме есть подвох, а криптокошельки — самое верное средство потерять все. “Но это похоже на феномен заряженной воды от Аллана Чумака. На уровне интеллекта люди понимают, что это не работает, но одновременно умудряются верить в чудо”, — говорит Васильев.Чтобы не стать жертвой мошенников, покупайте автомобиль официально - это избавит вас от множества проблем, подытожил он.
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егор васильев, аллан чумак, авто
Егор Васильев, Аллан Чумак, Авто
Раскрыта схема по продаже машин на фейковых аукционах

Автоэксперт Васильев предупредил о фейковых аукционах по продаже машин

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНовые автомобили
Новые автомобили - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новая мошенническая схема по продаже авто на фейковом аукционе за криптовалюту может лишить покупателя денег и надежды на новое авто, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Это происходит следующим образом: просмотрев объявления о продаже авто, покупатель натыкается на таргетированную рекламу с продажей иномарок из-за рубежа на аукционе по ценам ниже рынка. Стоит заинтересоваться — и сразу же подключается менеджер, который объясняет, как делать ставки и переводить деньги для оплаты в криптовалюту.
Неудивительно, что по итогам этой аферы покупатель остается без денег и без машины. При этом все осознают, что в схеме есть подвох, а криптокошельки — самое верное средство потерять все.
«
“Но это похоже на феномен заряженной воды от Аллана Чумака. На уровне интеллекта люди понимают, что это не работает, но одновременно умудряются верить в чудо”, — говорит Васильев.
Чтобы не стать жертвой мошенников, покупайте автомобиль официально - это избавит вас от множества проблем, подытожил он.
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Автоэксперт назвал машины с АКПП стоимостью до миллиона рублей
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