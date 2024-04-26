https://ria.ru/20240426/auktsion-1942390029.html

Раскрыта схема по продаже машин на фейковых аукционах

Раскрыта схема по продаже машин на фейковых аукционах - РИА Новости, 26.04.2024

Раскрыта схема по продаже машин на фейковых аукционах

Новая мошенническая схема по продаже авто на фейковом аукционе за криптовалюту может лишить покупателя денег и надежды на новое авто, рассказал агентству... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T02:17

2024-04-26T02:17

2024-04-26T02:17

егор васильев

аллан чумак

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775831494_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67d2ed2171d091605b40f70be2782901.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новая мошенническая схема по продаже авто на фейковом аукционе за криптовалюту может лишить покупателя денег и надежды на новое авто, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Это происходит следующим образом: просмотрев объявления о продаже авто, покупатель натыкается на таргетированную рекламу с продажей иномарок из-за рубежа на аукционе по ценам ниже рынка. Стоит заинтересоваться — и сразу же подключается менеджер, который объясняет, как делать ставки и переводить деньги для оплаты в криптовалюту.Неудивительно, что по итогам этой аферы покупатель остается без денег и без машины. При этом все осознают, что в схеме есть подвох, а криптокошельки — самое верное средство потерять все. “Но это похоже на феномен заряженной воды от Аллана Чумака. На уровне интеллекта люди понимают, что это не работает, но одновременно умудряются верить в чудо”, — говорит Васильев.Чтобы не стать жертвой мошенников, покупайте автомобиль официально - это избавит вас от множества проблем, подытожил он.

https://ria.ru/20240303/akpp-1930779705.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

егор васильев, аллан чумак, авто