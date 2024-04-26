https://ria.ru/20240426/aktsiya-1942644278.html

В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста

В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста - РИА Новости, 27.04.2024

В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста

Участники акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующие остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном, сообщили, что РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-26T23:59

2024-04-26T23:59

2024-04-27T09:50

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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Участники акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующие остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном, сообщили, что к ним присоединились и военнослужащие-контрактники."Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости", — говорится в сообщении, опубликованном на странице общественной инициативы "Тавуш во имя родины" в соцсети Facebook*. Там же опубликовано видео встречи людей в военной форме.Министерство обороны Армении сообщило, что принимает меры после появления видео с военными, и предупредило об ответственности за их участие в протестах.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".Начиная с субботы протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240425/armeniya-1942308529.html

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в мире, армения, азербайджан, россия, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе