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В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста - РИА Новости, 27.04.2024
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23:59 26.04.2024 (обновлено: 09:50 27.04.2024)
https://ria.ru/20240426/aktsiya-1942644278.html
В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста
В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста - РИА Новости, 27.04.2024
В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста
Участники акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующие остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном, сообщили, что РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-26T23:59
2024-04-27T09:50
в мире
армения
азербайджан
россия
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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Участники акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующие остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном, сообщили, что к ним присоединились и военнослужащие-контрактники.&quot;Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном на странице общественной инициативы &quot;Тавуш во имя родины&quot; в соцсети Facebook*. Там же опубликовано видео встречи людей в военной форме.Министерство обороны Армении сообщило, что принимает меры после появления видео с военными, и предупредило об ответственности за их участие в протестах.В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".Начиная с субботы протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240425/armeniya-1942308529.html
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в мире, армения, азербайджан, россия, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста

Протестующие в армянском Тавуше сообщили о присоединении к ним группы военных

© Տավուշը հանուն հայրենիքի/Тавуш за родинуВоеннослужащие-контрактники на акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области. 27 апреля 2024
Военнослужащие-контрактники на акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области. 27 апреля 2024
© Տավուշը հանուն հայրենիքի/Тавуш за родину
Военнослужащие-контрактники на акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области. 27 апреля 2024
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ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Участники акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующие остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном, сообщили, что к ним присоединились и военнослужащие-контрактники.
«

"Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости", — говорится в сообщении, опубликованном на странице общественной инициативы "Тавуш во имя родины" в соцсети Facebook*. Там же опубликовано видео встречи людей в военной форме.

Министерство обороны Армении сообщило, что принимает меры после появления видео с военными, и предупредило об ответственности за их участие в протестах.
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Начиная с субботы протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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21 апреля, 21:59
 
В миреАрменияАзербайджанРоссияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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