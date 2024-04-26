В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста
Протестующие в армянском Тавуше сообщили о присоединении к ним группы военных
© Տավուշը հանուն հայրենիքի/Тавуш за родинуВоеннослужащие-контрактники на акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области. 27 апреля 2024
© Տավուշը հանուն հայրենիքի/Тавуш за родину
Военнослужащие-контрактники на акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области. 27 апреля 2024
ЕРЕВАН, 26 апр - РИА Новости. Участники акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующие остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном, сообщили, что к ним присоединились и военнослужащие-контрактники.
«
"Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости", — говорится в сообщении, опубликованном на странице общественной инициативы "Тавуш во имя родины" в соцсети Facebook*. Там же опубликовано видео встречи людей в военной форме.
Министерство обороны Армении сообщило, что принимает меры после появления видео с военными, и предупредило об ответственности за их участие в протестах.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
21 апреля, 21:59