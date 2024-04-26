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В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 26.04.2024
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18:22 26.04.2024 (обновлено: 18:27 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/aktsiya-1942580118.html
В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка"
В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 26.04.2024
В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка"
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике проходит акция "Георгиевская ленточка", сообщила в пятницу пресс-служба приднестровской Республиканской... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:22
2024-04-26T18:27
россия
приднестровская молдавская республика
георгиевская ленточка (акция)
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике проходит акция "Георгиевская ленточка", сообщила в пятницу пресс-служба приднестровской Республиканской политической партии (РПП) "Обновление". "РПП "Обновление" присоединилась к международной патриотической акции "Георгиевская ленточка". Старт акции дан сегодня в нескольких городах и районах Приднестровья у памятников героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Ленточки прохожим в городах республики раздают студенты университета и колледжей, курсанты тираспольского юридического института. Ожидается, что к Дню Победы в Приднестровье раздадут шесть тысяч георгиевских ленточек. Акция "Георгиевская ленточка", придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". С 2022 года законодательно установлен статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня". -0-
https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942520943.html
https://ria.ru/20240425/lentochka-1942311891.html
россия
приднестровская молдавская республика
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россия, приднестровская молдавская республика, георгиевская ленточка (акция)
Россия, Приднестровская Молдавская Республика, Георгиевская ленточка (акция)
В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка"

В ПМР проходит акция "Георгиевская ленточка"

© Фото : Республиканская партия "Обновление"Акция "Георгиевская ленточка" в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. 26 апреля 2024
Акция Георгиевская ленточка в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Республиканская партия "Обновление"
Акция "Георгиевская ленточка" в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. 26 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике проходит акция "Георгиевская ленточка", сообщила в пятницу пресс-служба приднестровской Республиканской политической партии (РПП) "Обновление".
«
"РПП "Обновление" присоединилась к международной патриотической акции "Георгиевская ленточка". Старт акции дан сегодня в нескольких городах и районах Приднестровья у памятников героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Путин поздравил Совет законодателей с приближающимся Днем Победы
15:17
Ленточки прохожим в городах республики раздают студенты университета и колледжей, курсанты тираспольского юридического института. Ожидается, что к Дню Победы в Приднестровье раздадут шесть тысяч георгиевских ленточек.
Акция "Георгиевская ленточка", придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня".
С 2022 года законодательно установлен статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня". -0-
Активист движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки прохожим - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Комитет "Победа" заявил об истерии вокруг георгиевской ленточки в Молдавии
Вчера, 16:55
 
РоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаГеоргиевская ленточка (акция)
 
 
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