https://ria.ru/20240426/aktsiya-1942580118.html

В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка"

В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка" - РИА Новости, 26.04.2024

В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка"

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике проходит акция "Георгиевская ленточка", сообщила в пятницу пресс-служба приднестровской Республиканской... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:22

2024-04-26T18:22

2024-04-26T18:27

россия

приднестровская молдавская республика

георгиевская ленточка (акция)

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике проходит акция "Георгиевская ленточка", сообщила в пятницу пресс-служба приднестровской Республиканской политической партии (РПП) "Обновление". "РПП "Обновление" присоединилась к международной патриотической акции "Георгиевская ленточка". Старт акции дан сегодня в нескольких городах и районах Приднестровья у памятников героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Ленточки прохожим в городах республики раздают студенты университета и колледжей, курсанты тираспольского юридического института. Ожидается, что к Дню Победы в Приднестровье раздадут шесть тысяч георгиевских ленточек. Акция "Георгиевская ленточка", придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". С 2022 года законодательно установлен статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня". -0-

https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942520943.html

https://ria.ru/20240425/lentochka-1942311891.html

россия

приднестровская молдавская республика

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россия, приднестровская молдавская республика, георгиевская ленточка (акция)