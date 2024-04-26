В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка"
В ПМР проходит акция "Георгиевская ленточка"
© Фото : Республиканская партия "Обновление"Акция "Георгиевская ленточка" в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. 26 апреля 2024
© Фото : Республиканская партия "Обновление"
Акция "Георгиевская ленточка" в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. 26 апреля 2024
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике проходит акция "Георгиевская ленточка", сообщила в пятницу пресс-служба приднестровской Республиканской политической партии (РПП) "Обновление".
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"РПП "Обновление" присоединилась к международной патриотической акции "Георгиевская ленточка". Старт акции дан сегодня в нескольких городах и районах Приднестровья у памятников героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Ленточки прохожим в городах республики раздают студенты университета и колледжей, курсанты тираспольского юридического института. Ожидается, что к Дню Победы в Приднестровье раздадут шесть тысяч георгиевских ленточек.
Акция "Георгиевская ленточка", придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня".
С 2022 года законодательно установлен статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который может использоваться при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. Акция проводится силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня". -0-