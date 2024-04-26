https://ria.ru/20240426/afganistan-1942549799.html

США не извлекли уроков из провала в Афганистане, заявил МИД России

США не извлекли уроков из провала в Афганистане, заявил МИД России - РИА Новости, 26.04.2024

США не извлекли уроков из провала в Афганистане, заявил МИД России

США не извлекли никаких уроков из провальной политики в Афганистане, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:47

2024-04-26T16:47

2024-04-26T17:23

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

россия

михаил галузин

талибан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. США не извлекли никаких уроков из провальной политики в Афганистане, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.Дипломат в Ташкенте в пятницу принял участие в очередном раунде политических консультаций с МИД Узбекистана."К сожалению, никаких уроков американцы для себя не извлекают… провалились они и в Афганистане", - сказал Галузин, отвечая на вопрос о причинах и последствиях ситуации в Афганистане.Замглавы МИД РФ напомнил, что после того, как американцы 20 лет пытались "хозяйничать" в Афганистане, в 2021 году с приходом к власти движения "Талибан"* они позорно сбежали оттуда, "бросая буквально на летном поле местных жителей, которые хотели уйти вместе с ними"."Это очередной провал американской политики. Причем, не только в Афганистане, а вообще международной политики Соединенных Штатов Америки, которые считают, что они вправе насаждать в любом регионе мира те порядки, которые они считают нужными. Глубочайшее заблуждение", - добавил Галузин.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230515/afganistan-1871719857.html

https://ria.ru/20230630/afganistan-1881585413.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, афганистан, россия, михаил галузин, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)