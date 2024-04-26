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США не извлекли уроков из провала в Афганистане, заявил МИД России - РИА Новости, 26.04.2024
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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
 
16:47 26.04.2024 (обновлено: 17:23 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/afganistan-1942549799.html
США не извлекли уроков из провала в Афганистане, заявил МИД России
США не извлекли уроков из провала в Афганистане, заявил МИД России - РИА Новости, 26.04.2024
США не извлекли уроков из провала в Афганистане, заявил МИД России
США не извлекли никаких уроков из провальной политики в Афганистане, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:47
2024-04-26T17:23
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
россия
михаил галузин
талибан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. США не извлекли никаких уроков из провальной политики в Афганистане, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.Дипломат в Ташкенте в пятницу принял участие в очередном раунде политических консультаций с МИД Узбекистана."К сожалению, никаких уроков американцы для себя не извлекают… провалились они и в Афганистане", - сказал Галузин, отвечая на вопрос о причинах и последствиях ситуации в Афганистане.Замглавы МИД РФ напомнил, что после того, как американцы 20 лет пытались "хозяйничать" в Афганистане, в 2021 году с приходом к власти движения "Талибан"* они позорно сбежали оттуда, "бросая буквально на летном поле местных жителей, которые хотели уйти вместе с ними"."Это очередной провал американской политики. Причем, не только в Афганистане, а вообще международной политики Соединенных Штатов Америки, которые считают, что они вправе насаждать в любом регионе мира те порядки, которые они считают нужными. Глубочайшее заблуждение", - добавил Галузин.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230515/afganistan-1871719857.html
https://ria.ru/20230630/afganistan-1881585413.html
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в мире, сша, афганистан, россия, михаил галузин, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Захват власти в Афганистане талибами, В мире, США, Афганистан, Россия, Михаил Галузин, Талибан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
США не извлекли уроков из провала в Афганистане, заявил МИД России

МИД России: США не извлекли уроков из провальной политики по Афганистану

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. США не извлекли никаких уроков из провальной политики в Афганистане, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Дипломат в Ташкенте в пятницу принял участие в очередном раунде политических консультаций с МИД Узбекистана.
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"К сожалению, никаких уроков американцы для себя не извлекают… провалились они и в Афганистане", - сказал Галузин, отвечая на вопрос о причинах и последствиях ситуации в Афганистане.
Замглавы МИД РФ напомнил, что после того, как американцы 20 лет пытались "хозяйничать" в Афганистане, в 2021 году с приходом к власти движения "Талибан"* они позорно сбежали оттуда, "бросая буквально на летном поле местных жителей, которые хотели уйти вместе с ними".
"Это очередной провал американской политики. Причем, не только в Афганистане, а вообще международной политики Соединенных Штатов Америки, которые считают, что они вправе насаждать в любом регионе мира те порядки, которые они считают нужными. Глубочайшее заблуждение", - добавил Галузин.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанРоссияМихаил ГалузинТалибанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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