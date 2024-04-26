США не извлекли уроков из провала в Афганистане, заявил МИД России
МИД России: США не извлекли уроков из провальной политики по Афганистану
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. США не извлекли никаких уроков из провальной политики в Афганистане, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Дипломат в Ташкенте в пятницу принял участие в очередном раунде политических консультаций с МИД Узбекистана.
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"К сожалению, никаких уроков американцы для себя не извлекают… провалились они и в Афганистане", - сказал Галузин, отвечая на вопрос о причинах и последствиях ситуации в Афганистане.
Замглавы МИД РФ напомнил, что после того, как американцы 20 лет пытались "хозяйничать" в Афганистане, в 2021 году с приходом к власти движения "Талибан"* они позорно сбежали оттуда, "бросая буквально на летном поле местных жителей, которые хотели уйти вместе с ними".
"Это очередной провал американской политики. Причем, не только в Афганистане, а вообще международной политики Соединенных Штатов Америки, которые считают, что они вправе насаждать в любом регионе мира те порядки, которые они считают нужными. Глубочайшее заблуждение", - добавил Галузин.
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