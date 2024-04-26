https://ria.ru/20240426/aeroport-1942412861.html

Аэропорт в Элисте откроют для гражданской авиации

Аэропорт в Элисте откроют для гражданской авиации - РИА Новости, 26.04.2024

Аэропорт в Элисте откроют для гражданской авиации

Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации, сообщило правительство России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:15

2024-04-26T09:15

2024-04-26T10:39

элиста

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общество

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации, сообщило правительство России в Telegram-канале."Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно с 9:00 до 19:00 (мск). Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час. Вся инфраструктура находится в рабочем состоянии", — уточнили в кабмине.В сентябре 2023 года в аэропорту завершили капремонт пассажирского терминала площадью 2130 квадратных метров. Воздушную гавань оснастили современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. В здании улучшили навигацию пассажиров."В результате проведенных работ создана безопасная и комфортная среда, пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час", — добавили в правительстве.Возможность безопасного выполнения полетов в Элисту подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в России.

https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html

https://ria.ru/20231208/ingushetiya-1914694627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

элиста, россия, общество