https://ria.ru/20240426/aeroport-1942412861.html
Аэропорт в Элисте откроют для гражданской авиации
Аэропорт в Элисте откроют для гражданской авиации - РИА Новости, 26.04.2024
Аэропорт в Элисте откроют для гражданской авиации
Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации, сообщило правительство России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:15
2024-04-26T09:15
2024-04-26T10:39
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации, сообщило правительство России в Telegram-канале."Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно с 9:00 до 19:00 (мск). Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час. Вся инфраструктура находится в рабочем состоянии", — уточнили в кабмине.В сентябре 2023 года в аэропорту завершили капремонт пассажирского терминала площадью 2130 квадратных метров. Воздушную гавань оснастили современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. В здании улучшили навигацию пассажиров."В результате проведенных работ создана безопасная и комфортная среда, пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час", — добавили в правительстве.Возможность безопасного выполнения полетов в Элисту подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в России.
https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html
https://ria.ru/20231208/ingushetiya-1914694627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элиста, россия, общество
Аэропорт в Элисте откроют для гражданской авиации
Международный аэропорт в Элисте с 3 мая откроют для полетов гражданской авиации
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации, сообщило правительство России в Telegram-канале
.
"Международный аэропорт Элиста
с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно с 9:00 до 19:00 (мск). Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час. Вся инфраструктура находится в рабочем состоянии", — уточнили в кабмине.
В сентябре 2023 года в аэропорту завершили капремонт пассажирского терминала площадью 2130 квадратных метров. Воздушную гавань оснастили современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. В здании улучшили навигацию пассажиров.
"В результате проведенных работ создана безопасная и комфортная среда, пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час", — добавили в правительстве.
Возможность безопасного выполнения полетов в Элисту подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в России.