https://ria.ru/20240426/advokat-1942394986.html
В Приморье адвоката обвинили в убийстве сторожа из мести за гибель женщины
В Приморье адвоката обвинили в убийстве сторожа из мести за гибель женщины - РИА Новости, 26.04.2024
В Приморье адвоката обвинили в убийстве сторожа из мести за гибель женщины
Адвокат в Приморье обвиняется в убийстве 14 лет назад знакомого сторожа из мести за то, что тот поджег зимовье, из-за чего погибла женщина, сообщает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:05
2024-04-26T04:05
2024-04-26T04:33
происшествия
анучинский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Адвокат в Приморье обвиняется в убийстве 14 лет назад знакомого сторожа из мести за то, что тот поджег зимовье, из-за чего погибла женщина, сообщает региональное СУСК. По версии следствия, вечером 4 января 2010 года обвиняемый и его приятели приехали на отдых на зимовье в лесу в Анучинском районе. Утром 5 января сторож, являющийся давним знакомым обвиняемого, будучи пьян, поджег зимовье, и начался пожар. "Обвиняемому и его четырем приятелям удалось выбраться из огня, кроме одной женщины, которая скончалась от полученных ожогов. Компания переместилась в вагончик рядом с зимовьем, после чего обвиняемый, приискав охотничий гладкоствольный карабин модели "Сайга 20К", решил отомстить поджигателю, вышел из вагончика и произвел три последовательных целенаправленных выстрела в область груди и живота потерпевшего, от которых последний скончался на месте", - говорится в сообщении. Следователи спустя много лет обнаружили орудие и раскрыли преступление. Адвокату адвокатской палаты Приморского края А. Конопле предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
https://ria.ru/20240426/krabovyy_korol-1942393578.html
https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html
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происшествия, анучинский район, приморский край
Происшествия, Анучинский район, Приморский край
В Приморье адвоката обвинили в убийстве сторожа из мести за гибель женщины
Жителя Приморья обвинили в убийстве сторожа из мести за гибель женщины на пожаре