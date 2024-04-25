В Кремле не исключили расширения буферной зоны для безопасности России
Песков: с поставкой ВСУ новых ракет будет расширяться буферная зона
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Увеличение дальности поставляемых Киеву ракет будет вести к расширение буферной зоны, которая потребуется для безопасности России, от поставок дальнобойных ракет в итоге станет больнее Украине - будет больше жертв и разрушений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С такими вооружениями Украине станет больнее в итоге - будет больше жертв, будет больше разрушений", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, комментируя информацию о поставках дальнобойных ракет Киеву. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
"Потому что, как сказал (президент РФ Владимир) Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться - как угодно ее называйте - эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан", - заявил представитель Кремля.
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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