Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не исключили расширения буферной зоны для безопасности России - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 25.04.2024 (обновлено: 19:06 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/zona-1942343436.html
В Кремле не исключили расширения буферной зоны для безопасности России
В Кремле не исключили расширения буферной зоны для безопасности России - РИА Новости, 25.04.2024
В Кремле не исключили расширения буферной зоны для безопасности России
Увеличение дальности поставляемых Киеву ракет будет вести к расширение буферной зоны, которая потребуется для безопасности России, от поставок дальнобойных... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:54
2024-04-25T19:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Увеличение дальности поставляемых Киеву ракет будет вести к расширение буферной зоны, которая потребуется для безопасности России, от поставок дальнобойных ракет в итоге станет больнее Украине - будет больше жертв и разрушений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С такими вооружениями Украине станет больнее в итоге - будет больше жертв, будет больше разрушений", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, комментируя информацию о поставках дальнобойных ракет Киеву. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста."Потому что, как сказал (президент РФ Владимир) Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться - как угодно ее называйте - эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан", - заявил представитель Кремля.В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240324/zony-1935520237.html
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Кремле не исключили расширения буферной зоны для безопасности России

Песков: с поставкой ВСУ новых ракет будет расширяться буферная зона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Увеличение дальности поставляемых Киеву ракет будет вести к расширение буферной зоны, которая потребуется для безопасности России, от поставок дальнобойных ракет в итоге станет больнее Украине - будет больше жертв и разрушений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С такими вооружениями Украине станет больнее в итоге - будет больше жертв, будет больше разрушений", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, комментируя информацию о поставках дальнобойных ракет Киеву. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Будут специальные зоны". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
24 марта, 19:52
"Потому что, как сказал (президент РФ Владимир) Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться - как угодно ее называйте - эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан", - заявил представитель Кремля.
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
"Дойдет до Днепра". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине
25 марта, 09:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала