https://ria.ru/20240425/zona-1942343436.html

В Кремле не исключили расширения буферной зоны для безопасности России

В Кремле не исключили расширения буферной зоны для безопасности России - РИА Новости, 25.04.2024

В Кремле не исключили расширения буферной зоны для безопасности России

Увеличение дальности поставляемых Киеву ракет будет вести к расширение буферной зоны, которая потребуется для безопасности России, от поставок дальнобойных... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:54

2024-04-25T18:54

2024-04-25T19:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Увеличение дальности поставляемых Киеву ракет будет вести к расширение буферной зоны, которая потребуется для безопасности России, от поставок дальнобойных ракет в итоге станет больнее Украине - будет больше жертв и разрушений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С такими вооружениями Украине станет больнее в итоге - будет больше жертв, будет больше разрушений", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, комментируя информацию о поставках дальнобойных ракет Киеву. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста."Потому что, как сказал (президент РФ Владимир) Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться - как угодно ее называйте - эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан", - заявил представитель Кремля.В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240324/zony-1935520237.html

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины