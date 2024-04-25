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Почти 300 тысяч кв м жилья ввели в Ярославской области в I квартале 2024 г - РИА Новости, 25.04.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:38 25.04.2024 (обновлено: 22:40 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/zhile-1942378715.html
Почти 300 тысяч кв м жилья ввели в Ярославской области в I квартале 2024 г
Почти 300 тысяч кв м жилья ввели в Ярославской области в I квартале 2024 г - РИА Новости, 25.04.2024
Почти 300 тысяч кв м жилья ввели в Ярославской области в I квартале 2024 г
Почти 300 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области в первом квартале 2024 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T22:38
2024-04-25T22:40
ярославская область
общество
ярославская область
россия
жилье
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Почти 300 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области в первом квартале 2024 года, сообщает правительство региона. "За первый квартал 2024 года в Ярославской области введено 293 тысячи квадратных метров жилья", - сообщает областное правительство со ссылкой на данные федеральной службы статистики. По словам министра строительства Ярославской области Александра Баланцева, по показателям жилищного строительства Ярославская область остается на седьмом месте среди субъектов ЦФО и на 32-ом месте в России. "План на этот год уже выполнен на 32%. Общий объем ввода жилья в 2024 году по соглашению с Минстроем РФ составит 928 тысяч квадратных метров. Работа ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным", - сообщил Баланцев. Как отметили в правительстве области, от общего объема введенного жилья 118 тысяч квадратных метров приходится на долю многоквартирных домов. В 2023 году в Ярославской области план по вводу жилья выполнен на 111%. Построено и введено 954 тысячи квадратных метров. Это 8-е место среди регионов ЦФО и 35-е – в России. Отмечается, что такие показатели стали возможным, благодаря системной работе областного правительства с Минстроем и реализации в регионе национального проекта "Жилье и городская среда".
https://ria.ru/20240425/evraev-1942367487.html
https://ria.ru/20240419/otchet-1941075184.html
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общество, ярославская область, россия, жилье, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Россия, Жилье, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Михаил Евраев

Почти 300 тысяч кв м жилья ввели в Ярославской области в I квартале 2024 г

© РИА Новости / Александр КряжевКлючи от новых квартир
Ключи от новых квартир - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ключи от новых квартир. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Почти 300 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области в первом квартале 2024 года, сообщает правительство региона.
"За первый квартал 2024 года в Ярославской области введено 293 тысячи квадратных метров жилья", - сообщает областное правительство со ссылкой на данные федеральной службы статистики.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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По словам министра строительства Ярославской области Александра Баланцева, по показателям жилищного строительства Ярославская область остается на седьмом месте среди субъектов ЦФО и на 32-ом месте в России.
«
"План на этот год уже выполнен на 32%. Общий объем ввода жилья в 2024 году по соглашению с Минстроем РФ составит 928 тысяч квадратных метров. Работа ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным", - сообщил Баланцев.
Как отметили в правительстве области, от общего объема введенного жилья 118 тысяч квадратных метров приходится на долю многоквартирных домов. В 2023 году в Ярославской области план по вводу жилья выполнен на 111%. Построено и введено 954 тысячи квадратных метров. Это 8-е место среди регионов ЦФО и 35-е – в России.
Отмечается, что такие показатели стали возможным, благодаря системной работе областного правительства с Минстроем и реализации в регионе национального проекта "Жилье и городская среда".
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Ярославская областьОбществоЯрославская областьРоссияЖильеВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил Евраев
 
 
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