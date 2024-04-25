https://ria.ru/20240425/zhile-1942378715.html

Почти 300 тысяч кв м жилья ввели в Ярославской области в I квартале 2024 г

Почти 300 тысяч кв м жилья ввели в Ярославской области в I квартале 2024 г - РИА Новости, 25.04.2024

Почти 300 тысяч кв м жилья ввели в Ярославской области в I квартале 2024 г

Почти 300 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области в первом квартале 2024 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T22:38

2024-04-25T22:38

2024-04-25T22:40

ярославская область

общество

ярославская область

россия

жилье

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909383997_0:189:2000:1314_1920x0_80_0_0_6102f0e5658935030cdd2ad37c8f795c.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Почти 300 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области в первом квартале 2024 года, сообщает правительство региона. "За первый квартал 2024 года в Ярославской области введено 293 тысячи квадратных метров жилья", - сообщает областное правительство со ссылкой на данные федеральной службы статистики. По словам министра строительства Ярославской области Александра Баланцева, по показателям жилищного строительства Ярославская область остается на седьмом месте среди субъектов ЦФО и на 32-ом месте в России. "План на этот год уже выполнен на 32%. Общий объем ввода жилья в 2024 году по соглашению с Минстроем РФ составит 928 тысяч квадратных метров. Работа ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным", - сообщил Баланцев. Как отметили в правительстве области, от общего объема введенного жилья 118 тысяч квадратных метров приходится на долю многоквартирных домов. В 2023 году в Ярославской области план по вводу жилья выполнен на 111%. Построено и введено 954 тысячи квадратных метров. Это 8-е место среди регионов ЦФО и 35-е – в России. Отмечается, что такие показатели стали возможным, благодаря системной работе областного правительства с Минстроем и реализации в регионе национального проекта "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20240425/evraev-1942367487.html

https://ria.ru/20240419/otchet-1941075184.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, россия, жилье, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил евраев