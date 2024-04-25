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Терпение лопнуло. ЕС заговорил с Украиной по-другому - РИА Новости, 25.04.2024
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08:00 25.04.2024 (обновлено: 11:15 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/zerno-1942117197.html
Терпение лопнуло. ЕС заговорил с Украиной по-другому
Терпение лопнуло. ЕС заговорил с Украиной по-другому - РИА Новости, 25.04.2024
Терпение лопнуло. ЕС заговорил с Украиной по-другому
Властям стран Евросоюза пришлось прислушаться к фермерам. После масштабных протестов Италия, Испания и Нидерланды отказываются от украинского зерна. О... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:00
2024-04-25T11:15
киев
италия
испания
евросоюз
нидерланды
украинское зерно
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Властям стран Евросоюза пришлось прислушаться к фермерам. После масштабных протестов Италия, Испания и Нидерланды отказываются от украинского зерна. О неизбежных последствиях и том, что дальше, — в материале РИА Новости.Нет сил терпетьКогда Брюссель отменил пошлины для Киева, европейская сельхозпродукция стала практически неконкурентоспособной. Конечно, аграрии возмутились.В ЕС для них очень жесткие правила, требующие больших расходов. Украинцев же это не касается, что сказывается не только на ценах, но и на качестве. Например, словаки обнаружили в импортном зерне остатки пестицидов, французы жалуются на плохую курятину. В марте 2022-го из-за военного положения киевские власти отменили плановые и внеплановые проверки, то есть системы контроля там теперь просто нет."По европейским меркам украинские продукты практически бесплатные", — отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.В результате Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия отказались пропускать зерно и обратились за поддержкой в Еврокомиссию. Та предложила компромисс: признать временные внутренние ограничения, однако транзит на запад сохранить. Это устроило не всех.Самыми воинственными оказались поляки: высыпали зерно из вагонов, перекрывали пропускные пункты на границе с Украиной, Литвой, даже блокировали трассу в Германию.На западПостепенно ситуация выходила из-под контроля и в других странах — Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании, Португалии. Рынки наводнил дешевый импорт, а правительства лишают фермеров налоговых льгот, перекраивают отрасль под "зеленые стандарты", урезают сельскохозяйственное производство.Властям пришлось отреагировать на протесты. В феврале закупки украинского зерна резко сократили. Румыния — в 1,9 раза, Франция — в 1,7, Болгария — в 1,6, Нидерланды — в 1,5, Италия — на треть, Испания — на 18 процентов. Всего — на 21 процент, до двух миллионов тонн."Митинги и демонстрации способны перерасти в полномасштабные беспорядки и даже гражданскую войну, если не успокоить людей", — говорит независимый промышленный аналитик Леонид Хазанов. Кроме того, усиление боевых действий на Украине все больше осложняет экспорт и сказывается на его объемах.Дмитрий Журавлев полагает, что европейцам просто "разрешили" приобретать меньше. "По всей видимости, закупки осуществлялись под давлением США. ЕС это невыгодно, это противоречит самой его логике", — рассуждает он. И добавляет: одобрение конгрессом нового пакета американской помощи Киеву может послужить компенсацией потерянной прибыли — за счет заказов у европейского ВПК.К чему все идетДальнейшее развитие событий во многом зависит от Вашингтона и результатов выборов — как в Европе, так и в США, указывают аналитики.В любом случае обвал импорта негативно скажется на Украине. "Сельское хозяйство там — традиционно одна из основных отраслей. Теперь же нарастает хаос: удары по портам и терминалам, электростанциям, дороговизна бензина и дизельного топлива, трудности с вывозом зерна неизбежно приведут к коллапсу агропромышленного комплекса", — считает Хазанов.У Киева практически нет альтернатив рынку ЕС. Некоторые вспоминают намерение экспортировать в Африку. Однако платежеспособность многих стран Черного континента невысока, а транспортировка долгая и дорогая. "Это направление можно освоить лишь в рамках программы продовольственной помощи ООН, но расходы опять же лягут на плечи европейцев", — уточняет Журавлев.Он напоминает: фактически сельское хозяйство и энергетика (атомные и гидроэлектростанции продолжают функционировать) — последнее, что поддерживает экономику Украины. Однако этого недостаточно. "Оборонка полужива, металлургия умирает, так как руду и уголь всегда брали на Донбассе", — подчеркивает эксперт.Без денежных вливаний правительству придется включить печатный станок. Поэтому отказ ЕС от зерна как минимум приведет к разгону инфляции, что сильно скажется на простых украинцах.
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
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испания
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киев, италия, испания, евросоюз, нидерланды, украинское зерно
Киев, Италия, Испания, Евросоюз, Нидерланды, украинское зерно
Терпение лопнуло. ЕС заговорил с Украиной по-другому

Статслужба: ЕС сократил экспорт украинского зерна более чем на 20 процентов

© Mohammed BadraПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
© Mohammed Badra
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Властям стран Евросоюза пришлось прислушаться к фермерам. После масштабных протестов Италия, Испания и Нидерланды отказываются от украинского зерна. О неизбежных последствиях и том, что дальше, — в материале РИА Новости.

Нет сил терпеть

Когда Брюссель отменил пошлины для Киева, европейская сельхозпродукция стала практически неконкурентоспособной. Конечно, аграрии возмутились.
В ЕС для них очень жесткие правила, требующие больших расходов. Украинцев же это не касается, что сказывается не только на ценах, но и на качестве. Например, словаки обнаружили в импортном зерне остатки пестицидов, французы жалуются на плохую курятину. В марте 2022-го из-за военного положения киевские власти отменили плановые и внеплановые проверки, то есть системы контроля там теперь просто нет.
© AP Photo / Bernat ArmangueУличная акция протеста испанских фермеров в Мадриде
Акция протеста испанских фермеров на улица Мадрида - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Уличная акция протеста испанских фермеров в Мадриде
"По европейским меркам украинские продукты практически бесплатные", — отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
В результате Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия отказались пропускать зерно и обратились за поддержкой в Еврокомиссию. Та предложила компромисс: признать временные внутренние ограничения, однако транзит на запад сохранить. Это устроило не всех.
Самыми воинственными оказались поляки: высыпали зерно из вагонов, перекрывали пропускные пункты на границе с Украиной, Литвой, даже блокировали трассу в Германию.
Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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На запад

Постепенно ситуация выходила из-под контроля и в других странах — Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании, Португалии. Рынки наводнил дешевый импорт, а правительства лишают фермеров налоговых льгот, перекраивают отрасль под "зеленые стандарты", урезают сельскохозяйственное производство.
Властям пришлось отреагировать на протесты. В феврале закупки украинского зерна резко сократили. Румыния — в 1,9 раза, Франция — в 1,7, Болгария — в 1,6, Нидерланды — в 1,5, Италия — на треть, Испания — на 18 процентов. Всего — на 21 процент, до двух миллионов тонн.
© AP Photo / Ebrahim NorooziАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Акция протеста польских фермеров
"Митинги и демонстрации способны перерасти в полномасштабные беспорядки и даже гражданскую войну, если не успокоить людей", — говорит независимый промышленный аналитик Леонид Хазанов. Кроме того, усиление боевых действий на Украине все больше осложняет экспорт и сказывается на его объемах.
Дмитрий Журавлев полагает, что европейцам просто "разрешили" приобретать меньше. "По всей видимости, закупки осуществлялись под давлением США. ЕС это невыгодно, это противоречит самой его логике", — рассуждает он. И добавляет: одобрение конгрессом нового пакета американской помощи Киеву может послужить компенсацией потерянной прибыли — за счет заказов у европейского ВПК.
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К чему все идет

Дальнейшее развитие событий во многом зависит от Вашингтона и результатов выборов — как в Европе, так и в США, указывают аналитики.
В любом случае обвал импорта негативно скажется на Украине. "Сельское хозяйство там — традиционно одна из основных отраслей. Теперь же нарастает хаос: удары по портам и терминалам, электростанциям, дороговизна бензина и дизельного топлива, трудности с вывозом зерна неизбежно приведут к коллапсу агропромышленного комплекса", — считает Хазанов.
У Киева практически нет альтернатив рынку ЕС. Некоторые вспоминают намерение экспортировать в Африку. Однако платежеспособность многих стран Черного континента невысока, а транспортировка долгая и дорогая. "Это направление можно освоить лишь в рамках программы продовольственной помощи ООН, но расходы опять же лягут на плечи европейцев", — уточняет Журавлев.
© AP Photo / Harry NakosПротестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе
Протестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Протестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе
Он напоминает: фактически сельское хозяйство и энергетика (атомные и гидроэлектростанции продолжают функционировать) — последнее, что поддерживает экономику Украины. Однако этого недостаточно. "Оборонка полужива, металлургия умирает, так как руду и уголь всегда брали на Донбассе", — подчеркивает эксперт.
Без денежных вливаний правительству придется включить печатный станок. Поэтому отказ ЕС от зерна как минимум приведет к разгону инфляции, что сильно скажется на простых украинцах.
 
КиевИталияИспанияЕвросоюзНидерландыукраинское зерно
 
 
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