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Мурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов
Мурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 25.04.2024
Мурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов
Более 45 предпринимателей Мурманской области получили за первый квартал текущего года поддержку в виде микрозаймов по льготным процентным ставкам в размере 89,6 РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:35
2024-04-25T14:35
2024-04-25T14:35
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 45 предпринимателей Мурманской области получили за первый квартал текущего года поддержку в виде микрозаймов по льготным процентным ставкам в размере 89,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Некоммерческой микрокредитной компанией "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (НМКК "ФОРМАЛ (Фонд)) было подписано 72 договора микрозайма на сумму 89,6 миллиона рублей, что больше на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Директор НМКК Андрей Дочкин рассказал, что в регионе действует девять программ льготного финансирования предприятий по линии ГосМФО. Каждый предприниматель может подобрать для себя подходящий вид поддержки. Под приоритетные условия попадают субъекты предпринимательства из моногородов и ЗАТО, представители молодежного предпринимательства и предприниматели-женщины. Данный вид поддержки оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , мурманская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Мурманская область
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 45 предпринимателей Мурманской области получили за первый квартал текущего года поддержку в виде микрозаймов по льготным процентным ставкам в размере 89,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Некоммерческой микрокредитной компанией "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (НМКК "ФОРМАЛ (Фонд)) было подписано 72 договора микрозайма на сумму 89,6 миллиона рублей, что больше на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Директор НМКК Андрей Дочкин рассказал, что в регионе действует девять программ льготного финансирования предприятий по линии ГосМФО. Каждый предприниматель может подобрать для себя подходящий вид поддержки.
Под приоритетные условия попадают субъекты предпринимательства из моногородов и ЗАТО, представители молодежного предпринимательства и предприниматели-женщины.
Данный вид поддержки оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".