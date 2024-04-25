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Мурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 25.04.2024
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14:35 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/zaymy-1942270693.html
Мурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов
Мурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 25.04.2024
Мурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов
Более 45 предпринимателей Мурманской области получили за первый квартал текущего года поддержку в виде микрозаймов по льготным процентным ставкам в размере 89,6 РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:35
2024-04-25T14:35
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 45 предпринимателей Мурманской области получили за первый квартал текущего года поддержку в виде микрозаймов по льготным процентным ставкам в размере 89,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Некоммерческой микрокредитной компанией "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (НМКК "ФОРМАЛ (Фонд)) было подписано 72 договора микрозайма на сумму 89,6 миллиона рублей, что больше на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Директор НМКК Андрей Дочкин рассказал, что в регионе действует девять программ льготного финансирования предприятий по линии ГосМФО. Каждый предприниматель может подобрать для себя подходящий вид поддержки. Под приоритетные условия попадают субъекты предпринимательства из моногородов и ЗАТО, представители молодежного предпринимательства и предприниматели-женщины. Данный вид поддержки оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , мурманская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Мурманская область

Мурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов

© Фото : правительство Мурманской областиМурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов
Мурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : правительство Мурманской области
Мурманские предприятия получили почти 90 млн рублей льготных займов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 45 предпринимателей Мурманской области получили за первый квартал текущего года поддержку в виде микрозаймов по льготным процентным ставкам в размере 89,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Некоммерческой микрокредитной компанией "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" (НМКК "ФОРМАЛ (Фонд)) было подписано 72 договора микрозайма на сумму 89,6 миллиона рублей, что больше на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Круглогодичная выставка-ярмарка товаров из Приморья откроется в китайском Даляне - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Круглогодичная выставка-ярмарка продукции из Приморья откроется в Китае
Вчера, 13:44
Директор НМКК Андрей Дочкин рассказал, что в регионе действует девять программ льготного финансирования предприятий по линии ГосМФО. Каждый предприниматель может подобрать для себя подходящий вид поддержки.
Под приоритетные условия попадают субъекты предпринимательства из моногородов и ЗАТО, представители молодежного предпринимательства и предприниматели-женщины.
Данный вид поддержки оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМурманская область
 
 
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