https://ria.ru/20240425/zaym-1942348526.html

Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу

Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу - РИА Новости, 25.04.2024

Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Астраханской области выдал льготный займ предпринимателю для расширения бизнеса, с помощью него в школе... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:29

2024-04-25T19:29

2024-04-25T19:29

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Астраханской области выдал льготный займ предпринимателю для расширения бизнеса, с помощью него в школе иностранных языков появилась еще одна просторная аудитория, здесь провели ремонтные работы, приобрели необходимую мебель, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприниматель Анастасия Обух окончила факультет иностранных языков Астраханского государственного университета имени Татищева. Девушка решила тиражировать свои знания и в 2018 года она открыла центр. Шесть лет здесь преподают английский, французский, китайский, немецкий языки. "Когда поняли, что аудиторий не хватает из-за востребованности образовательных услуг и пришло время расширяться, обратилась в Фонд поддержки МСП. Взяли займ под льготную процентную ставку, и смогли осуществить задуманное", - сказала Обух, ее слова приводит пресс-служба. На данный момент школу посещают почти 150 учеников, и цифра растет. В центр обращаются не только школьники, которые хотят подтянуть знания по иностранному языку и подготовиться к экзаменам, но и студенты, астраханцы разных возрастов.

https://ria.ru/20240423/natsproekt-1941806023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, бизнес, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)