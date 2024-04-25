Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу
© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/TelegramЯзыковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу
Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Астраханской области выдал льготный займ предпринимателю для расширения бизнеса, с помощью него в школе иностранных языков появилась еще одна просторная аудитория, здесь провели ремонтные работы, приобрели необходимую мебель, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предприниматель Анастасия Обух окончила факультет иностранных языков Астраханского государственного университета имени Татищева. Девушка решила тиражировать свои знания и в 2018 года она открыла центр. Шесть лет здесь преподают английский, французский, китайский, немецкий языки.
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"Когда поняли, что аудиторий не хватает из-за востребованности образовательных услуг и пришло время расширяться, обратилась в Фонд поддержки МСП. Взяли займ под льготную процентную ставку, и смогли осуществить задуманное", - сказала Обух, ее слова приводит пресс-служба.
На данный момент школу посещают почти 150 учеников, и цифра растет. В центр обращаются не только школьники, которые хотят подтянуть знания по иностранному языку и подготовиться к экзаменам, но и студенты, астраханцы разных возрастов.