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Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу - РИА Новости, 25.04.2024
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19:29 25.04.2024
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Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу
Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу - РИА Новости, 25.04.2024
Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Астраханской области выдал льготный займ предпринимателю для расширения бизнеса, с помощью него в школе... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:29
2024-04-25T19:29
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Астраханской области выдал льготный займ предпринимателю для расширения бизнеса, с помощью него в школе иностранных языков появилась еще одна просторная аудитория, здесь провели ремонтные работы, приобрели необходимую мебель, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприниматель Анастасия Обух окончила факультет иностранных языков Астраханского государственного университета имени Татищева. Девушка решила тиражировать свои знания и в 2018 года она открыла центр. Шесть лет здесь преподают английский, французский, китайский, немецкий языки. "Когда поняли, что аудиторий не хватает из-за востребованности образовательных услуг и пришло время расширяться, обратилась в Фонд поддержки МСП. Взяли займ под льготную процентную ставку, и смогли осуществить задуманное", - сказала Обух, ее слова приводит пресс-служба. На данный момент школу посещают почти 150 учеников, и цифра растет. В центр обращаются не только школьники, которые хотят подтянуть знания по иностранному языку и подготовиться к экзаменам, но и студенты, астраханцы разных возрастов.
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твой бизнес – новости, бизнес, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу

© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/TelegramЯзыковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу
Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/Telegram
Языковую школу в Астрахани отремонтировали благодаря льготному займу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Астраханской области выдал льготный займ предпринимателю для расширения бизнеса, с помощью него в школе иностранных языков появилась еще одна просторная аудитория, здесь провели ремонтные работы, приобрели необходимую мебель, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предприниматель Анастасия Обух окончила факультет иностранных языков Астраханского государственного университета имени Татищева. Девушка решила тиражировать свои знания и в 2018 года она открыла центр. Шесть лет здесь преподают английский, французский, китайский, немецкий языки.
«
"Когда поняли, что аудиторий не хватает из-за востребованности образовательных услуг и пришло время расширяться, обратилась в Фонд поддержки МСП. Взяли займ под льготную процентную ставку, и смогли осуществить задуманное", - сказала Обух, ее слова приводит пресс-служба.
На данный момент школу посещают почти 150 учеников, и цифра растет. В центр обращаются не только школьники, которые хотят подтянуть знания по иностранному языку и подготовиться к экзаменам, но и студенты, астраханцы разных возрастов.
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