https://ria.ru/20240425/zasedanie-1942243572.html

Дюмин провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Промышленность"

Дюмин провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" - РИА Новости, 25.04.2024

Дюмин провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Промышленность"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:40

2024-04-25T12:40

2024-04-25T12:40

тульская область

тульская область

алексей дюмин

игорь левитин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании определил ключевые цели развития отечественной промышленности на ближайшие шесть лет. Глава государства поставил задачу к 2030 году увеличить уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом. Это позволит создать тысячи новых производств с высокооплачиваемыми рабочими местами. "Вывести всю экономику на качественно новый уровень эффективности и конкурентоспособности позволят проекты технологического суверенитета. В том числе – по развитию средств производства, робототехники, новых материалов, химии и других направлений", – цитирует пресс-служба Дюмина. Участников заседания приветствовал помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин. Как сообщается на сайте президента РФ, он отметил, что при разработке новых национальных проектов технологического суверенитета необходимо уделить особое внимание решению межотраслевых вопросов, касающихся в том числе международного сотрудничества и подготовки кадров. Губернатор Тульской области напомнил, что в ежегодном отчете правительства России в Государственной Думе премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что рост промышленного производства в 2023 году превзошел самые смелые прогнозы. Производство в целом выросло на 3,5%, а обрабатывающий сектор – на 7,5%. Почти до 13% увеличилась и его доля в структуре ВВП. Наибольший рост показал машиностроительный комплекс. Дюмин подчеркнул, что это результат слаженной и эффективной работы Минпромторга России с регионами, бизнес-объединениями и предприятиями на местах. В свою очередь заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в своем выступлении доложил о принимаемых правительством мерах по укреплению технологического суверенитета в отраслях промышленности. Он подчеркнул, что уже сейчас готовится федеральный проект по робототехнике с учетом поставленной президентом задачи войти в топ-25 ведущих стран мира по этому направлению. Кроме того, в настоящее время в высокой степени готовности находится национальный проект по новым материалам и химической продукции, сообщается на сайте президента РФ. На заседании обсудили подходы к реализации новых нацпроектов по обеспечению технологического суверенитета.

https://ria.ru/20240306/proizvodstva-1931582067.html

https://ria.ru/20240301/dyumin-1930550829.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тульская область, алексей дюмин, игорь левитин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)