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На Ставрополье водителям скорой помощи поднимут зарплаты

На Ставрополье водителям скорой помощи поднимут зарплаты - РИА Новости, 25.04.2024

На Ставрополье водителям скорой помощи поднимут зарплаты

Парламент Ставропольского края поддержал инициативу губернатора Владимира Владимирова о введении в регионе специальной социальной выплаты водителям машин скорой РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:31

2024-04-25T12:31

2024-04-25T12:31

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

ставрополь

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Парламент Ставропольского края поддержал инициативу губернатора Владимира Владимирова о введении в регионе специальной социальной выплаты водителям машин скорой помощи в размере 6 тысяч рублей ежемесячно, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Одним из вопросов повестки дня заседания краевого парламента, которое прошло в четверг, стало рассмотрение вопроса о введении в регионе новой доплаты водителям автомобилей скорой медпомощи. Проблема отсутствия стимулирующих выплат для этой категории не раз поднималась в обращениях к главе края и на прямых линиях. Она затрагивает интересы почти 1000 человек на Ставрополье, которые трудятся водителями в службе скорой помощи. В ряде городов региона, прежде всего в Ставрополе и Пятигорске, сложившаяся ситуация привела к дефициту кадров в этой сфере, говорится в сообщении. Для решения проблемы Владимиров поручил разработать механизм финансового стимулирования водителей скорой помощи в регионе. На заседании он утвержден законодательно. Все водители автомобилей скорой медпомощи выездных бригад станций (отделений) скорой, в том числе специализированной, медпомощи, будут ежемесячно получать доплату в размере 6 тысяч рублей. Более того, законом утверждено, что эта норма распространяется на водителей скорой помощи с 1 января 2024 года. Другими словами, такие сотрудники получат плюсом перерасчет за прошедший с начала года период. "Считаю, что это справедливое решение. Это совсем непростая работа, и водитель скорой – это полноценная часть команды, которая ежедневно спасает людей. Ежемесячная доплата поможет поддержать таких специалистов, поднять престиж их труда и снять проблему дефицита кадров там, где она есть", - цитирует пресс-служба Владимирова. Ранее губернатор поручил краевому Минздраву форсировать программы подготовки специалистов-медиков среднего звена. Спрос на них в крае большой и, как результат, высокий процент трудоустройства. Глава края поручил Минздраву совместно с главами муниципальных образований наращивать целевой набор, финансирование которого ведется по краевой госпрограмме "Развитие здравоохранения".

https://ria.ru/20240411/kukuruza-1939457211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь, пятигорск