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На Ставрополье водителям скорой помощи поднимут зарплаты - РИА Новости, 25.04.2024
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Ставропольский край
 
12:31 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/zarplaty-1942240667.html
На Ставрополье водителям скорой помощи поднимут зарплаты
На Ставрополье водителям скорой помощи поднимут зарплаты - РИА Новости, 25.04.2024
На Ставрополье водителям скорой помощи поднимут зарплаты
Парламент Ставропольского края поддержал инициативу губернатора Владимира Владимирова о введении в регионе специальной социальной выплаты водителям машин скорой РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:31
2024-04-25T12:31
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
ставрополь
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Парламент Ставропольского края поддержал инициативу губернатора Владимира Владимирова о введении в регионе специальной социальной выплаты водителям машин скорой помощи в размере 6 тысяч рублей ежемесячно, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Одним из вопросов повестки дня заседания краевого парламента, которое прошло в четверг, стало рассмотрение вопроса о введении в регионе новой доплаты водителям автомобилей скорой медпомощи. Проблема отсутствия стимулирующих выплат для этой категории не раз поднималась в обращениях к главе края и на прямых линиях. Она затрагивает интересы почти 1000 человек на Ставрополье, которые трудятся водителями в службе скорой помощи. В ряде городов региона, прежде всего в Ставрополе и Пятигорске, сложившаяся ситуация привела к дефициту кадров в этой сфере, говорится в сообщении. Для решения проблемы Владимиров поручил разработать механизм финансового стимулирования водителей скорой помощи в регионе. На заседании он утвержден законодательно. Все водители автомобилей скорой медпомощи выездных бригад станций (отделений) скорой, в том числе специализированной, медпомощи, будут ежемесячно получать доплату в размере 6 тысяч рублей. Более того, законом утверждено, что эта норма распространяется на водителей скорой помощи с 1 января 2024 года. Другими словами, такие сотрудники получат плюсом перерасчет за прошедший с начала года период. "Считаю, что это справедливое решение. Это совсем непростая работа, и водитель скорой – это полноценная часть команды, которая ежедневно спасает людей. Ежемесячная доплата поможет поддержать таких специалистов, поднять престиж их труда и снять проблему дефицита кадров там, где она есть", - цитирует пресс-служба Владимирова. Ранее губернатор поручил краевому Минздраву форсировать программы подготовки специалистов-медиков среднего звена. Спрос на них в крае большой и, как результат, высокий процент трудоустройства. Глава края поручил Минздраву совместно с главами муниципальных образований наращивать целевой набор, финансирование которого ведется по краевой госпрограмме "Развитие здравоохранения".
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владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь, пятигорск
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Ставрополь, Пятигорск

На Ставрополье водителям скорой помощи поднимут зарплаты

© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Парламент Ставропольского края поддержал инициативу губернатора Владимира Владимирова о введении в регионе специальной социальной выплаты водителям машин скорой помощи в размере 6 тысяч рублей ежемесячно, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Одним из вопросов повестки дня заседания краевого парламента, которое прошло в четверг, стало рассмотрение вопроса о введении в регионе новой доплаты водителям автомобилей скорой медпомощи.
Проблема отсутствия стимулирующих выплат для этой категории не раз поднималась в обращениях к главе края и на прямых линиях. Она затрагивает интересы почти 1000 человек на Ставрополье, которые трудятся водителями в службе скорой помощи. В ряде городов региона, прежде всего в Ставрополе и Пятигорске, сложившаяся ситуация привела к дефициту кадров в этой сфере, говорится в сообщении.
Для решения проблемы Владимиров поручил разработать механизм финансового стимулирования водителей скорой помощи в регионе. На заседании он утвержден законодательно. Все водители автомобилей скорой медпомощи выездных бригад станций (отделений) скорой, в том числе специализированной, медпомощи, будут ежемесячно получать доплату в размере 6 тысяч рублей.
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Более того, законом утверждено, что эта норма распространяется на водителей скорой помощи с 1 января 2024 года. Другими словами, такие сотрудники получат плюсом перерасчет за прошедший с начала года период.
«
"Считаю, что это справедливое решение. Это совсем непростая работа, и водитель скорой – это полноценная часть команды, которая ежедневно спасает людей. Ежемесячная доплата поможет поддержать таких специалистов, поднять престиж их труда и снять проблему дефицита кадров там, где она есть", - цитирует пресс-служба Владимирова.
Ранее губернатор поручил краевому Минздраву форсировать программы подготовки специалистов-медиков среднего звена. Спрос на них в крае большой и, как результат, высокий процент трудоустройства. Глава края поручил Минздраву совместно с главами муниципальных образований наращивать целевой набор, финансирование которого ведется по краевой госпрограмме "Развитие здравоохранения".
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский крайСтавропольПятигорск
 
 
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