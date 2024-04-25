https://ria.ru/20240425/zapad-1942268057.html
Группировка "Запад" нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области
Группировка "Запад" нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2024
Группировка "Запад" нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери Киева составили до... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:19
2024-04-25T14:19
2024-04-25T14:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Глушковка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155 мм гаубицы М777 производства США, а также уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня: Vampire производства Чехии, "Град" и HIMARS производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942267727.html
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Группировка "Запад" нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области
Группировка "Запад" нанесла удары по бригадам ВСУ в ЛНР, ДНР и под Харьковом