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Группировка "Запад" нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 25.04.2024 (обновлено: 14:58 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/zapad-1942268057.html
Группировка "Запад" нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области
Группировка "Запад" нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2024
Группировка "Запад" нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери Киева составили до... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:19
2024-04-25T14:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Глушковка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155 мм гаубицы М777 производства США, а также уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня: Vampire производства Чехии, "Град" и HIMARS производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942267727.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Группировка "Запад" нанесла удары по ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области

Группировка "Запад" нанесла удары по бригадам ВСУ в ЛНР, ДНР и под Харьковом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери Киева составили до 30 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Глушковка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
«
"Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155 мм гаубицы М777 производства США, а также уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня: Vampire производства Чехии, "Град" и HIMARS производства США", - добавили в МО РФ.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Вчера, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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