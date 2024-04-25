Лидеры стран АЛБА приняли повестку организации до 2030 года
Лидеры стран АЛБА приняли на саммите повестку организации до 2030 года
© AP Photo / Ernesto VargasВенесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу
© AP Photo / Ernesto Vargas
Венесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу. Архивное фото
МЕХИКО, 25 апр - РИА Новости. Лидеры Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) приняли по итогам XXIII саммита организации в Каракасе повестку до 2030 года, которая включает создание совместного агентства развития, перезапуск венесуэльского проекта поставок топлива странам-участницам Petrocaribe, учреждение совместной продовольственной организации и зоны свободной торговли, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
"XXIII саммит АЛБА завершился сегодня в Каракасе с принятием интеграционной повестки, предусматривающей серьезное продвижение в области социально-экономического развития, мира и процветания региона", - написал Хиль в соцсети Х.
По словам министра, повестка АЛБА до 2030 года включает семь ключевых пунктов, первый из которых - создание Агентства сотрудничества и развития АЛБА для финансирования проектов развития в рамках организации через ее банк и проектный офис.
В ближайшие пять лет для стран АЛБА Венесуэла перезапустит свою программу Petrocaribe, которая заключается в поставках дешевых нефтепродуктов странам карибского бассейна. Участники боливарианского альянса также намерены запустить АЛБА-Продовольствие - совместную организацию для интеграции производственных потенциалов, поддержки банков семян, производства техники и удобрений.
Страны АЛБА - Куба, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия - планируют до 2030 года заключить торговый договор, который позволит создать общую зону свободной торговли, а также открыть совместный университет и перезапустить программу АЛБА-здоровье для интеграции фармацевтических отраслей.
Последним пунктом повестки значится создание Агентства по смягчению последствий изменения климата, которое откроет оперативные базы в Карибском бассейне и объединит потенциалы стран при реагировании на стихийные бедствия.
Боливарианский альянс для народов нашей Америки - Торговое соглашение народов (ALBA-TCP/АЛБА) был создан в 2004 году как региональная организация стран Латинской Америки и Карибского бассейна для борьбы с бедностью и социальной несправедливостью.