https://ria.ru/20240425/zagryaznenie-1942362654.html

В Стамбуле уровень загрязнения воздуха достиг опасного уровня

В Стамбуле уровень загрязнения воздуха достиг опасного уровня - РИА Новости, 25.04.2024

В Стамбуле уровень загрязнения воздуха достиг опасного уровня

Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Стамбула достиг угрожающего здоровью людей уровня на фоне достигшей города "африканской пыли", в одном из районов... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:45

2024-04-25T20:45

2024-04-25T20:45

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турция

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СТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Стамбула достиг угрожающего здоровью людей уровня на фоне достигшей города "африканской пыли", в одном из районов ситуация опасная, свидетельствуют данные мэрии города. Сложная ситуация с качеством воздуха в городе сложилась на этой неделе из-за обрушившейся на Турцию "африканской пыли" и отсутствия ветра, постоянных пробок. Температура в городе держится выше плюс 20 градусов, видимость сильно снижена. Синоптики прогнозируют, что пыль уйдет из города к выходным. Согласно данным Центра отслеживания качества воздуха при мэрии Стамбула, в районе Гёзтепе в азиатской части города уровень содержания взвешенных частиц PM10 превысил индекс 300, по классификации мэрии это "опасный" уровень - не советуют организовывать пикники и занятия любыми видами спорта на открытом воздухе, негативные эффекты ощущают все люди. Высокие уровни загрязнения воздуха также зафиксированы в районах Ускюдар, Тузла в азиатской части и Эсенъюрт, Бейликдюзю и ряде других в европейской части - в них себя могут плохо почувствовать люди с заболеваниями органов дыхания или аллергией и астмой. Низкий уровень загрязнения воздуха зафиксирован только на двух станциях в европейской части - Енибосна и в районе Султангази на севере города, хотя расположенная в километре другая станция показывает превышение индекса 100 по уровню частиц PM10.

https://ria.ru/20240425/pyl-1942295973.html

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стамбул

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в мире, стамбул, турция