https://ria.ru/20240425/zaderzhannyy-1942357499.html

Задержанный в Тамбове признался в подготовке теракта по заданию РДК*

Задержанный в Тамбове признался в подготовке теракта по заданию РДК* - РИА Новости, 25.04.2024

Задержанный в Тамбове признался в подготовке теракта по заданию РДК*

Задержанный в Тамбове по подозрению в подготовке теракта признался, что действовал по заданию "Русского добровольческого корпуса"*, свидетельствуют кадры его... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:12

2024-04-25T20:12

2024-04-25T21:03

происшествия

тамбов

россия

тамбовская область

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанный в Тамбове по подозрению в подготовке теракта признался, что действовал по заданию "Русского добровольческого корпуса"*, свидетельствуют кадры его допроса, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В конце прошлого года я установил контакт с представителями "Русского добровольческого корпуса"* и по их заданию планировал совершить диверсию и террористический акт на территории Тамбовской области", - сказал задержанный на кадрах допроса, попавших в распоряжение РИА Новости. На съемке он называет свое имя - Денис Караев, говорит, что был задержан в марте этого года и признается, что с 2017 года является членом запрещенной в России террористической организации "Артподготовка". В среду УФСБ по Тамбовской области сообщило, что задержан уроженец Тамбова, планировавший совершить террористический акт и диверсию на территории региона. Для реализации своего преступного умысла он приобрел различные компоненты и изготовил из них зажигательную смесь, которую планировал в дальнейшем использовать для подрыва объекта энергетической инфраструктуры и поджога одного из административных зданий города Тамбова. После совершения преступления террористического характера подозреваемый планировал выехать за пределы Российской Федерации. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают, есть ли в биографии фигуранта другие аналогичные преступные эпизоды.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240418/krym-1940720603.html

https://ria.ru/20240326/zaderzhanie-1935850165.html

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Признание задержанного в Тамбове по подозрению в подготовке теракта Задержанный в Тамбове по подозрению в подготовке теракта признался, что действовал по заданию запрещенного "Русского добровольческого корпуса". 2024-04-25T20:12 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, тамбов, россия, тамбовская область