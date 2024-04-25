https://ria.ru/20240425/yurisdiktsiya-1942284513.html

Путин рассказал о планах по работе над российской юрисдикцией

Путин рассказал о планах по работе над российской юрисдикцией - РИА Новости, 25.04.2024

Путин рассказал о планах по работе над российской юрисдикцией

Российские власти будут последовательно работать над тем, чтобы юрисдикция России была глобально конкурентоспособной, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:33

2024-04-25T15:33

2024-04-25T15:40

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские власти будут последовательно работать над тем, чтобы юрисдикция России была глобально конкурентоспособной, заявил президент страны Владимир Путин."Своего рода узких мест, проблем у предпринимателей, у вас, уважаемые коллеги, конечно, еще достаточно. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет", - сказал он, выступая на съезде РСПП."Мы будем последовательно решать эти проблемы, чтобы работать, строить, производить в России было удобнее, выгоднее и безопаснее. Чтобы наша национальная юрисдикция была в полном смысле слова глобально конкурентоспособной", - пообещал президент.

https://ria.ru/20240425/putin-1942286226.html

россия

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2024

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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей