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Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 25.04.2024
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14:41 25.04.2024 (обновлено: 17:53 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/yarilova-1942272327.html
Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии
Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 25.04.2024
Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к колонии за необоснованное включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты",... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:41
2024-04-25T17:53
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михаил мишустин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к колонии за необоснованное включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Назначить Яриловой наказание в виде семи лет лишения свободы", — огласила решение судья.Также бывшую чиновницу обязали компенсировать Минкультуры почти 126 миллионов рублей и запретили в течение нескольких лет после освобождения занимать госдолжности.По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге организации необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей за входные билеты. Судили экс-чиновницу по статье о превышении полномочий.Защита настаивала на недоказанности обвинений. Адвокаты заявили, что экскурсия подходит под параметры и нравится детям.Сама Ярилова вину не признала, заявила, что не лоббировала включение музея в программу, не получала за это денег и вообще не ест мороженое.Прокурор пояснила, что это заведение нельзя было включать в программу "Пушкинской карты", так как оно не имеет статуса музея. Как отметило обвинение, Ярилова проигнорировала необходимость исключить учреждение по соображениям карьеризма и желания повысить показатели.В сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе.
https://ria.ru/20240213/khischenie-1927173658.html
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россия, москва, ольга ярилова, михаил мишустин, происшествия
Россия, Москва, Ольга Ярилова, Михаил Мишустин, Происшествия
Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии

Экс-замминистра культуры получила срок за махинации с "Пушкинской картой"

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-замминистра культуры Ольга Ярилова в Тверском суде
Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова в Тверском суде - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова в Тверском суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к колонии за необоснованное включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Назначить Яриловой наказание в виде семи лет лишения свободы", — огласила решение судья.
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Также бывшую чиновницу обязали компенсировать Минкультуры почти 126 миллионов рублей и запретили в течение нескольких лет после освобождения занимать госдолжности.
По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге организации необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей за входные билеты. Судили экс-чиновницу по статье о превышении полномочий.
Защита настаивала на недоказанности обвинений. Адвокаты заявили, что экскурсия подходит под параметры и нравится детям.
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Сама Ярилова вину не признала, заявила, что не лоббировала включение музея в программу, не получала за это денег и вообще не ест мороженое.
Прокурор пояснила, что это заведение нельзя было включать в программу "Пушкинской карты", так как оно не имеет статуса музея. Как отметило обвинение, Ярилова проигнорировала необходимость исключить учреждение по соображениям карьеризма и желания повысить показатели.
В сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе.
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