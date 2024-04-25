https://ria.ru/20240425/yarilova-1942272327.html

Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии

Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 25.04.2024

Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к колонии за необоснованное включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты",... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:41

2024-04-25T14:41

2024-04-25T17:53

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ольга ярилова

михаил мишустин

происшествия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к колонии за необоснованное включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Назначить Яриловой наказание в виде семи лет лишения свободы", — огласила решение судья.Также бывшую чиновницу обязали компенсировать Минкультуры почти 126 миллионов рублей и запретили в течение нескольких лет после освобождения занимать госдолжности.По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге организации необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей за входные билеты. Судили экс-чиновницу по статье о превышении полномочий.Защита настаивала на недоказанности обвинений. Адвокаты заявили, что экскурсия подходит под параметры и нравится детям.Сама Ярилова вину не признала, заявила, что не лоббировала включение музея в программу, не получала за это денег и вообще не ест мороженое.Прокурор пояснила, что это заведение нельзя было включать в программу "Пушкинской карты", так как оно не имеет статуса музея. Как отметило обвинение, Ярилова проигнорировала необходимость исключить учреждение по соображениям карьеризма и желания повысить показатели.В сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, ольга ярилова, михаил мишустин, происшествия