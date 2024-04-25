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Путин приедет в Якутию, пообещал Песков - РИА Новости, 25.04.2024
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13:19 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/yakutiya-1942254195.html
Путин приедет в Якутию, пообещал Песков
Путин приедет в Якутию, пообещал Песков - РИА Новости, 25.04.2024
Путин приедет в Якутию, пообещал Песков
Поездка президента РФ Владимира Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:19
2024-04-25T13:19
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она состоится, она планируется, но пока точных сроков нет. Мы сообщим", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, республика саха (якутия)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
Путин приедет в Якутию, пообещал Песков

Песков: поездка Путина в Якутию состоится, но точных сроков пока нет

© Sputnik / Арам НерсесянПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она состоится, она планируется, но пока точных сроков нет. Мы сообщим", - сказал Песков.
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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