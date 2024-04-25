https://ria.ru/20240425/yakutiya-1942254195.html

Путин приедет в Якутию, пообещал Песков

Путин приедет в Якутию, пообещал Песков - РИА Новости, 25.04.2024

Путин приедет в Якутию, пообещал Песков

Поездка президента РФ Владимира Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:19

2024-04-25T13:19

2024-04-25T13:19

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она состоится, она планируется, но пока точных сроков нет. Мы сообщим", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html

россия

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, республика саха (якутия)