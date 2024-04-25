https://ria.ru/20240425/yakutiya-1942254195.html
Путин приедет в Якутию, пообещал Песков
Путин приедет в Якутию, пообещал Песков - РИА Новости, 25.04.2024
Путин приедет в Якутию, пообещал Песков
Поездка президента РФ Владимира Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:19
2024-04-25T13:19
2024-04-25T13:19
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она состоится, она планируется, но пока точных сроков нет. Мы сообщим", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, республика саха (якутия)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
Путин приедет в Якутию, пообещал Песков
Песков: поездка Путина в Якутию состоится, но точных сроков пока нет