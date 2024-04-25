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РЭЦ и Центр поддержки экспорта ДНР сформировали схему взаимодействия - РИА Новости, 25.04.2024
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19:53 25.04.2024
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РЭЦ и Центр поддержки экспорта ДНР сформировали схему взаимодействия
РЭЦ и Центр поддержки экспорта ДНР сформировали схему взаимодействия - РИА Новости, 25.04.2024
РЭЦ и Центр поддержки экспорта ДНР сформировали схему взаимодействия
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Центром поддержки экспорта ДНР сформировали схему взаимодействия с компаниями региона, сообщает центр. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:53
2024-04-25T19:53
экономика
донецкая народная республика
россия
мариуполь
росэксимбанк
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экспорт
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Центром поддержки экспорта ДНР сформировали схему взаимодействия с компаниями региона, сообщает центр."Сейчас идет работа над методикой оценки экспортной зрелости компаний с учетом региональных особенностей. Далее будет формирована фокус-группа для тестирования программы, выявления недочетов и формирования конечного предложения для экспортно ориентированных компаний региона", - сообщили в четверг на заседании круглого стола "Поддержка экспорта компаний новых территорий в 2024 году".Мероприятие состоялось в Мариуполе в Приазовском государственном техническом университете.Открыл заседание круглого стола вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике РЭЦ Роман Генкель, возглавляющий делегацию РЭЦ в новых регионах.На мероприятии директор по развитию регионального бизнеса РЭЦ Андрей Зайцев сообщил о нефинансовых мерах, способных повысить конкурентоспособность компании на международных рынках и помочь успешно развивать экспорт, которые предоставляет группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ). Среди прочего, были упомянуты бесплатные образовательные курсы и вебинары, а также возможности участия в международных выставках и бизнес-миссиях.В свою очередь представителям компаний новых территорий руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев рассказал, как получить финансирование для приобретения импортной продукции, нюансах предоставления гарантийной поддержки, кредитах от "Росэксимбанка". Также на мероприятии рассказали о работе цифровой платформы "Мой экспорт" и услугах российского экспортного агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР. Отдельно спикер остановился на основных мерах государственной поддержки для экспортно ориентированных компаний, наиболее востребованных инструментах продвижения и критериях получения поддержки, а также основных изменениях в предоставлении господдержки в текущем году.Участники круглого стола пришли к единому мнению о необходимости расширения мер поддержки экспортеров и углубления сотрудничества с РЭЦ для стимулирования экспортного потенциала региона, а также совместной работы над преодолением таможенных и логистических препятствий.А накануне в Донецке состоялось заседание Экспортного совета Донецкой Народной Республики (ДНР). На мероприятии обсудили итоги экспортной деятельности ДНР в 2023 году и планы на текущий год: обсуждены показатели экспорта, проблемные аспекты и меры поддержки отечественных компаний.Участники рабочей встречи рассмотрели аспекты взаимодействия группы РЭЦ с новыми территориями: проанализировано сотрудничество РЭЦ с предприятиями ДНР, наметили планы по дальнейшему развитию экспорта.Также на заседании обсуждалась стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспорта ДНР до 2030 года. В частности, проанализирована текущая концепция и основные направления развития экспорта в республике на долгосрочную перспективу.В работе Экспортного совета приняли участие представители органов власти ДНР, группы РЭЦ, Торгово-промышленной палаты ДНР, экспортно ориентированных предприятий республики и экспертного сообщества.
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донецкая народная республика
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экономика, донецкая народная республика, россия, мариуполь, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт
Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Росэксимбанк, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт

РЭЦ и Центр поддержки экспорта ДНР сформировали схему взаимодействия

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с Центром поддержки экспорта ДНР сформировали схему взаимодействия с компаниями региона, сообщает центр.
«
"Сейчас идет работа над методикой оценки экспортной зрелости компаний с учетом региональных особенностей. Далее будет формирована фокус-группа для тестирования программы, выявления недочетов и формирования конечного предложения для экспортно ориентированных компаний региона", - сообщили в четверг на заседании круглого стола "Поддержка экспорта компаний новых территорий в 2024 году".
Мероприятие состоялось в Мариуполе в Приазовском государственном техническом университете.
Открыл заседание круглого стола вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике РЭЦ Роман Генкель, возглавляющий делегацию РЭЦ в новых регионах.
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На мероприятии директор по развитию регионального бизнеса РЭЦ Андрей Зайцев сообщил о нефинансовых мерах, способных повысить конкурентоспособность компании на международных рынках и помочь успешно развивать экспорт, которые предоставляет группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ). Среди прочего, были упомянуты бесплатные образовательные курсы и вебинары, а также возможности участия в международных выставках и бизнес-миссиях.
В свою очередь представителям компаний новых территорий руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев рассказал, как получить финансирование для приобретения импортной продукции, нюансах предоставления гарантийной поддержки, кредитах от "Росэксимбанка". Также на мероприятии рассказали о работе цифровой платформы "Мой экспорт" и услугах российского экспортного агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР. Отдельно спикер остановился на основных мерах государственной поддержки для экспортно ориентированных компаний, наиболее востребованных инструментах продвижения и критериях получения поддержки, а также основных изменениях в предоставлении господдержки в текущем году.
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Участники круглого стола пришли к единому мнению о необходимости расширения мер поддержки экспортеров и углубления сотрудничества с РЭЦ для стимулирования экспортного потенциала региона, а также совместной работы над преодолением таможенных и логистических препятствий.
А накануне в Донецке состоялось заседание Экспортного совета Донецкой Народной Республики (ДНР). На мероприятии обсудили итоги экспортной деятельности ДНР в 2023 году и планы на текущий год: обсуждены показатели экспорта, проблемные аспекты и меры поддержки отечественных компаний.
Участники рабочей встречи рассмотрели аспекты взаимодействия группы РЭЦ с новыми территориями: проанализировано сотрудничество РЭЦ с предприятиями ДНР, наметили планы по дальнейшему развитию экспорта.
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Также на заседании обсуждалась стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспорта ДНР до 2030 года. В частности, проанализирована текущая концепция и основные направления развития экспорта в республике на долгосрочную перспективу.
В работе Экспортного совета приняли участие представители органов власти ДНР, группы РЭЦ, Торгово-промышленной палаты ДНР, экспортно ориентированных предприятий республики и экспертного сообщества.
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольРосэксимбанкРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экспорт
 
 
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