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Путин оценил позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы - РИА Новости, 25.04.2024
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15:23 25.04.2024 (обновлено: 15:36 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/vyzovy-1942281996.html
Путин оценил позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы
Путин оценил позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы - РИА Новости, 25.04.2024
Путин оценил позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы
Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, укрепляются позитивные тенденции. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:23
2024-04-25T15:36
владимир путин
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, укрепляются позитивные тенденции."Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Экономика, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин оценил позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы

Путин: вопреки небывалым вызовам в экономике, укрепляются позитивные тенденции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, укрепляются позитивные тенденции.
«
"Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Вчера, 15:28
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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