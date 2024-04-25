https://ria.ru/20240425/vyzovy-1942281996.html
Путин оценил позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы
Путин оценил позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы - РИА Новости, 25.04.2024
Путин оценил позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы
Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, укрепляются позитивные тенденции. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:23
2024-04-25T15:23
2024-04-25T15:36
владимир путин
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, укрепляются позитивные тенденции."Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
https://ria.ru/20240425/donastroyka-1942283263.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51a94fdb5ea33416986ddb344ee6a184.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Экономика, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин оценил позитивные тенденции в экономике, несмотря на вызовы
Путин: вопреки небывалым вызовам в экономике, укрепляются позитивные тенденции