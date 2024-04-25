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Круглогодичная выставка-ярмарка продукции из Приморья откроется в Китае
Круглогодичная выставка-ярмарка продукции из Приморья откроется в Китае - РИА Новости, 25.04.2024
Круглогодичная выставка-ярмарка продукции из Приморья откроется в Китае
Министерство экономического развития Приморья и местный центр "Мой бизнес" открывают круглогодичную выставку-ярмарку приморских товаров в китайском Даляне, эта... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:44
2024-04-25T13:44
2024-04-25T13:44
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приморский край
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство экономического развития Приморья и местный центр "Мой бизнес" открывают круглогодичную выставку-ярмарку приморских товаров в китайском Даляне, эта выставка создается для популяризации и продвижения приморской продукции, сообщает пресс-служба правительства региона. Заместитель генерального директора регионального центра "Мой бизнес" Леонид Канин рассказал, что открытие выставки планируется в июле. Китайская сторона предоставляет краевому центру "Мой бизнес" помещение для этих целей. Чтобы отправить свой товар для продажи на этой выставке, предпринимателям нужно будет обратиться в краевой Центр поддержки экспорта. "Центр поддержки экспорта в этом году планирует реализовать региональную программу, направленную на содействие в транспортировке продукции приморскими экспортерами в бондовые зоны китайских провинций Хэйлунцзян и Ляонин", - сказал Канин, его слова приводит пресс-служба. Региональный центр "Мой бизнес" оказывает услуги при поддержке министерства экономического развития Приморского края в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20240424/samozanyatye-1942141168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, приморский край, хэйлунцзян, китай
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Приморский край, Хэйлунцзян, Китай
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство экономического развития Приморья и местный центр "Мой бизнес" открывают круглогодичную выставку-ярмарку приморских товаров в китайском Даляне, эта выставка создается для популяризации и продвижения приморской продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заместитель генерального директора регионального центра "Мой бизнес" Леонид Канин рассказал, что открытие выставки планируется в июле. Китайская сторона предоставляет краевому центру "Мой бизнес" помещение для этих целей.
Чтобы отправить свой товар для продажи на этой выставке, предпринимателям нужно будет обратиться в краевой Центр поддержки экспорта.
"Центр поддержки экспорта в этом году планирует реализовать региональную программу, направленную на содействие в транспортировке продукции приморскими экспортерами в бондовые зоны китайских провинций Хэйлунцзян
и Ляонин", - сказал Канин, его слова приводит пресс-служба.
Региональный центр "Мой бизнес" оказывает услуги при поддержке министерства экономического развития Приморского края
в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".