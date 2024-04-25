https://ria.ru/20240425/vystavka-yarmarka-1942260294.html

Круглогодичная выставка-ярмарка продукции из Приморья откроется в Китае

Круглогодичная выставка-ярмарка продукции из Приморья откроется в Китае - РИА Новости, 25.04.2024

Круглогодичная выставка-ярмарка продукции из Приморья откроется в Китае

Министерство экономического развития Приморья и местный центр "Мой бизнес" открывают круглогодичную выставку-ярмарку приморских товаров в китайском Даляне, эта... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:44

2024-04-25T13:44

2024-04-25T13:44

твой бизнес

твой бизнес – новости

приморский край

хэйлунцзян

китай

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство экономического развития Приморья и местный центр "Мой бизнес" открывают круглогодичную выставку-ярмарку приморских товаров в китайском Даляне, эта выставка создается для популяризации и продвижения приморской продукции, сообщает пресс-служба правительства региона. Заместитель генерального директора регионального центра "Мой бизнес" Леонид Канин рассказал, что открытие выставки планируется в июле. Китайская сторона предоставляет краевому центру "Мой бизнес" помещение для этих целей. Чтобы отправить свой товар для продажи на этой выставке, предпринимателям нужно будет обратиться в краевой Центр поддержки экспорта. "Центр поддержки экспорта в этом году планирует реализовать региональную программу, направленную на содействие в транспортировке продукции приморскими экспортерами в бондовые зоны китайских провинций Хэйлунцзян и Ляонин", - сказал Канин, его слова приводит пресс-служба. Региональный центр "Мой бизнес" оказывает услуги при поддержке министерства экономического развития Приморского края в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20240424/samozanyatye-1942141168.html

приморский край

хэйлунцзян

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, приморский край, хэйлунцзян, китай