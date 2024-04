https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

Если без НАТО, то можно: европейцев готовят к войне с Россией

Если без НАТО, то можно: европейцев готовят к войне с Россией - РИА Новости, 25.04.2024

Если без НАТО, то можно: европейцев готовят к войне с Россией

В американской пропаганде, нацеленной на Европу, доминирует ключевой тезис: борьба с Россией за Украину имеет жизненно важное значение для всего Запада — и США... РИА Новости, 25.04.2024

В американской пропаганде, нацеленной на Европу, доминирует ключевой тезис: борьба с Россией за Украину имеет жизненно важное значение для всего Запада — и США вместе с Европой в формате НАТО должны сделать все для победы Киева, для того чтобы остановить Путина, иначе после Украины он нападет на Европу. Эту мысль повторяют в Вашингтоне политики и военные, а когда Европа начинает нервничать по поводу возможного изменения американской стратегии в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, ее успокаивают тем, что даже в этом случае никакой катастрофы не произойдет: инерция американской внешней политики слишком велика, да никто и не позволит новому президенту резко сменить курс.Европа в это не особо верит, но пока держится в строю атлантической солидарности — и тем интереснее то, что уже начинают ей предлагать некоторые американские аналитики:"Слишком много политиков и обозревателей в США и Европе повторяют тезисы самого Путина, предупреждая, что любое внешнее вмешательство на Украине приведет к третьей мировой войне. В действительности же отправка европейских войск была бы нормальной реакцией на конфликт такого рода"."Конфликт России нарушил региональный баланс сил, и Европа жизненно заинтересована в том, чтобы этот дисбаланс был исправлен. Очевидный способ сделать это — предоставить спасательный круг украинским военным, которые снова могут быть брошены на произвол судьбы Соединенными Штатами, и лучшим спасательным кругом будут европейские солдаты"."Европейским лидерам не нужно следовать диктату все более ненадежных Соединенных Штатов относительно того, как следует вести борьбу на Украине; они могут и должны сами решать, как лучше всего обеспечить свободу и безопасность континента".Это цитата из огромного текста "Европа, но не НАТО, должна направить войска на Украину", опубликованного на этой неделе в The Foreign Affairs. Три его автора не являются высокопоставленными американскими чиновниками, но имеют вес в экспертном сообществе, работая в различных аналитических центрах, занимающихся стратегическими вопросами: полковник в отставке Алекс Кроутер, действующий подполковник ВВС США Джахара Матисек и Филлипс О'Брайен из Университета Сент-Эндрюс. То, что они предлагают, нельзя не назвать прямой провокацией: они всячески убеждают Европу в том, что ей нужно, не оглядываясь на США, самой принять участие в боевых действиях на Украине.Да, забудьте о НАТО и США ("европейские лидеры не могут позволить американской политической дисфункции диктовать европейскую безопасность"), действуйте сами, скорее отправляйте войска на Украину и ничего не бойтесь — Путин просто блефует!"Европейские войска могут принять участие как в небоевых, так и в боевых операциях, чтобы ослабить давление на Украину. Небоевую миссию было бы легче всего продать в большинстве европейских столиц. Европейские войска могли бы разгрузить украинцев, выполняя логистические функции, такие как обслуживание и ремонт боевых машин".Но "небоевая миссия" — это только начало, то, что в самом деле "легче продать" европейцам (хотя и это ложь: даже сейчас опросы показывают негативное отношение к ней в большинстве стран ЕС), — за ней последует полноценное втягивание в войну:"Одна из таких миссий могла бы включать укрепление возможностей ПВО Украины в этом регионе путем развертывания персонала, предоставления оборудования или даже взятия на себя командования и управления украинской системой ПВО"."Отправка европейских войск была бы нормальной реакцией на конфликт такого рода. Другая боевая роль, которая, как и миссия ПВО, скорее всего, не будет связана с российскими силами, заключается в патрулировании тех участков украинской границы, где не размещены российские войска, таких как побережье Черного моря, границы с Беларусью и Приднестровьем"."Одной из потенциальных целей России является Одесса — главный порт Украины, через который осуществляется большая часть экспорта страны. Если российские войска приблизятся к городу, европейские силы, находящиеся поблизости, будут иметь право защищаться, открывая огонь по наступающим солдатам".Конечно, для обоснования подобного нужно максимально напугать европейцев — и по статье рассыпано множество утверждений о русской угрозе Европе:"Нет причин ожидать, что Путин остановится на Украине; он уже заявил, что все бывшие советские республики должны быть возвращены в состав России. Следующими могут стать страны Балтии, а за ними — Финляндия и Польша, которые были княжествами в составе досоветской Российской империи".Нет нужды уточнять, что все это откровенная ложь, но The Foreign Affairs — не желтая пресса, а одно из самых влиятельных американских изданий, авторы преподают в американских военных вузах и консультируют власти в Вашингтоне. Да, в данном случае их целью является убедить европейских лидеров в необходимости прямого участия Европы в войне с Россией, но нет никаких сомнений в том, что они сами верят в то, что говорят, то есть мы имеем дело с абсолютно неадекватным восприятием реальности. Глобалистская, атлантическая часть американской элиты считает, что Россия и Путин собираются завоевать часть Европы, отнять ее у Америки, а так как сами США входят в период внутриполитической турбулентности, они призывают Европу взять на себя ответственность и сразиться с Путиным на территории Украины. Потому что "Украина — это Европа":"Россия возлагает надежды на победу полностью из-за того, что Европа рассматривает Украину как отдельную от остальной части континента. Пока что ее надежды оправдываются. Европейские лидеры терпят конфликт на Украине, который вызвал бы единый европейский ответ, если бы он случился в любой стране НАТО или ЕС. Такое отношение позволило России развязать военный конфликт на Украине, так как она уверена в том, что остальная Европа будет держаться на расстоянии"."Прибытие европейских войск на Украину изменит этот расчет. Москве придется смириться с тем, что европейская эскалация может сделать военное противостояние невыигрышным для России".То есть Европа должна пойти на прямой военный конфликт с Россией ради контроля над Украиной и при этом игнорировать угрозу перерастания войны в ядерную? Ну конечно! А как быть с тем, что этот тезис противоречит предыдущему, то есть планам России захватить часть Европы? А никак — когда нужно, пугаем Россией, а когда удобно, говорим о ее блефе:"Настоящий вопрос заключается в том, действительно ли Россия применит ядерное оружие, если европейские войска войдут в Украину. Пожалуй, это уже спорный вопрос, учитывая, что в настоящее время на территории Украины действуют силы специальных операций западных стран"."Москва регулярно выступает с агрессивной риторикой в адрес членов НАТО, но до сих пор она только лаяла и не кусалась, избегая контактов с силами НАТО и сосредоточившись на соседних странах вне альянса, таких как Грузия и Украина, которые она может безопасно пинать"."Путин угрожал напасть на Польшу, Румынию и страны Балтии еще в 2014 году, а в течение следующих нескольких лет он угрожал вторгнуться в Финляндию и Швецию — за вступление в НАТО, в Норвегию — за размещение дополнительных американских войск, в Польшу и Румынию — за размещение объектов ПРО и в "любые европейские страны", которые позволят разместить американские ракеты на своей территории"."За последние полтора десятилетия Кремль угрожал или проводил военные игры, имитирующие применение ядерного оружия против Дании, Польши, Швеции, Украины, Великобритании, стран Балтии, Европейского союза в целом и, конечно же, НАТО и Соединенных Штатов"."В определенный момент европейские лидеры должны проигнорировать сабельное бряцание Путина, которое является всего лишь пропагандой, основанной на необоснованном представлении о том, что НАТО хочет напасть на Россию или вторгнуться в нее".То есть совет простой: Европе нужно игнорировать путинские предупреждения, потому что он давно уже угрожал напасть на страны НАТО (неважно, что мы это все выдумали), но так и не решился на это. Так что вперед, вводите войска на Украину (которая не Россия, а Европа, не забывайте об этом) — никакой ядерной войны не будет!Все это аналитическое безумие украшает и такой восхитительный тезис:"Более того, ответные меры под руководством Европы подорвали бы российскую пропаганду о том, что вмешательство стран НАТО в дела Украины — это всего лишь американская уловка, направленная на подрыв России"."Утверждение о том, что НАТО является агрессором, популярно во многих частях мира. А поскольку европейские силы будут действовать вне рамок НАТО и на территории НАТО, любые жертвы не вызовут ответной реакции по статье 5 и не привлекут США. Противником России будет не НАТО, а коалиция европейских стран, стремящихся уравновесить голый российский империализм".Ну конечно, если в войне официально участвует не НАТО, а страны Североатлантического альянса — это не война России с НАТО, а война с отдельными странами Евросоюза! Тут даже комментировать ничего не надо, разве что напомнить, что в другой, еще одной выдуманной реальности европейцев пугают тем, что НАТО может развалиться, если не ответит на вызов, брошенный ей Москвой на Украине (ведь не надо забывать, что потом Москва нападет на Прибалтику!).Все эти хитросплетения возбужденного разума были бы смешны, если бы не играли с настоящим огнем и настоящей войной, которая идет на территории русского мира и с жизнями его жителей на Украине. Впрочем, европейские лидеры, прочитав советы The Foreign Affairs, увидят в них не руководство к действию, а подтверждение своих худших опасений: заокеанские атлантисты окончательно зашли в тупик и хотят пробивать выход из него головами своих младших европейских партнеров.

