https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html
В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине
В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине - РИА Новости, 25.04.2024
В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине
Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ, а только обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T22:03
2024-04-25T22:03
2024-04-25T22:30
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ, а только обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия, заявил в четверг официальный представитель минобороны США Патрик Райдер."Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг", - сообщил он журналистам на брифинге.Райдер добавил, что США до сих не приняли решения об увеличении числа военных советников на Украине, а также признают опасность их нахождения там.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, патрик райдер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Патрик Райдер
В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине
В Пентагоне заявили, что американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ