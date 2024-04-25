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В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 25.04.2024 (обновлено: 22:30 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html
В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине
В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине - РИА Новости, 25.04.2024
В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине
Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ, а только обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T22:03
2024-04-25T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ, а только обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия, заявил в четверг официальный представитель минобороны США Патрик Райдер."Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг", - сообщил он журналистам на брифинге.Райдер добавил, что США до сих не приняли решения об увеличении числа военных советников на Украине, а также признают опасность их нахождения там.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, патрик райдер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Патрик Райдер
В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине

В Пентагоне заявили, что американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ, а только обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия, заявил в четверг официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.
"Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг", - сообщил он журналистам на брифинге.
Райдер добавил, что США до сих не приняли решения об увеличении числа военных советников на Украине, а также признают опасность их нахождения там.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныПатрик Райдер
 
 
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