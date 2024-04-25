https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html

В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине

В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине - РИА Новости, 25.04.2024

В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине

Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ, а только обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T22:03

2024-04-25T22:03

2024-04-25T22:30

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ, а только обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия, заявил в четверг официальный представитель минобороны США Патрик Райдер."Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг", - сообщил он журналистам на брифинге.Райдер добавил, что США до сих не приняли решения об увеличении числа военных советников на Украине, а также признают опасность их нахождения там.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, патрик райдер