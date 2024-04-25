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США обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2024
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11:11 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/vengriya-1942219635.html
США обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и Китаем, пишут СМИ
США обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2024
США обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и Китаем, пишут СМИ
США обеспокоены тем, что Венгрия развивает отношения с РФ и КНР, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:11
2024-04-25T11:11
в мире
сша
китай
россия
петер сийярто
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США обеспокоены тем, что Венгрия развивает отношения с РФ и КНР, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. Прессман "выразил беспокойство по поводу подхода венгерского правительства" к отношениям с Россией и Китаем, пишет издание. "Венгрия развивает отношения с США, а также отношения с Россией и Китаем, в отличие от других союзников", - заявил он газете. По словам посла, учитывая то, что Венгрия сталкивается с серьезными проблемами, включающими в себя коррупцию внутри страны и военный конфликт в соседней Украине, США "продолжат фокусироваться на улучшении безопасности и (развитии - ред.) демократии". Он отметил, что подразумевает под этим поддержку Украины, а также "демократических институтов и независимых голосов, от которых зависит демократия". Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока, необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.
https://ria.ru/20240424/otchet-1941905045.html
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в мире, сша, китай, россия, петер сийярто
В мире, США, Китай, Россия, Петер Сийярто
США обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и Китаем, пишут СМИ

Guardian: США обеспокоены развитием отношений Венгрии с Россией и Китаем

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США обеспокоены тем, что Венгрия развивает отношения с РФ и КНР, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на посла США в Будапеште Дэвида Прессмана.
Прессман "выразил беспокойство по поводу подхода венгерского правительства" к отношениям с Россией и Китаем, пишет издание.
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"Венгрия развивает отношения с США, а также отношения с Россией и Китаем, в отличие от других союзников", - заявил он газете.
По словам посла, учитывая то, что Венгрия сталкивается с серьезными проблемами, включающими в себя коррупцию внутри страны и военный конфликт в соседней Украине, США "продолжат фокусироваться на улучшении безопасности и (развитии - ред.) демократии". Он отметил, что подразумевает под этим поддержку Украины, а также "демократических институтов и независимых голосов, от которых зависит демократия".
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока, необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.
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