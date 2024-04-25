https://ria.ru/20240425/vengriya-1942219635.html

США обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и Китаем, пишут СМИ

США обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2024

США обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и Китаем, пишут СМИ

США обеспокоены тем, что Венгрия развивает отношения с РФ и КНР, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:11

2024-04-25T11:11

2024-04-25T11:11

в мире

сша

китай

россия

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155436/81/1554368117_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_cba1931ef120983dac956c442f084d51.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США обеспокоены тем, что Венгрия развивает отношения с РФ и КНР, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. Прессман "выразил беспокойство по поводу подхода венгерского правительства" к отношениям с Россией и Китаем, пишет издание. "Венгрия развивает отношения с США, а также отношения с Россией и Китаем, в отличие от других союзников", - заявил он газете. По словам посла, учитывая то, что Венгрия сталкивается с серьезными проблемами, включающими в себя коррупцию внутри страны и военный конфликт в соседней Украине, США "продолжат фокусироваться на улучшении безопасности и (развитии - ред.) демократии". Он отметил, что подразумевает под этим поддержку Украины, а также "демократических институтов и независимых голосов, от которых зависит демократия". Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока, необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.

https://ria.ru/20240424/otchet-1941905045.html

https://ria.ru/20231216/vengriya-1916147583.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, россия, петер сийярто