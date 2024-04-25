США обеспокоены отношениями Венгрии с Россией и Китаем, пишут СМИ
Guardian: США обеспокоены развитием отношений Венгрии с Россией и Китаем
Города мира. Будапешт. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. США обеспокоены тем, что Венгрия развивает отношения с РФ и КНР, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на посла США в Будапеште Дэвида Прессмана.
Прессман "выразил беспокойство по поводу подхода венгерского правительства" к отношениям с Россией и Китаем, пишет издание.
"Венгрия развивает отношения с США, а также отношения с Россией и Китаем, в отличие от других союзников", - заявил он газете.
По словам посла, учитывая то, что Венгрия сталкивается с серьезными проблемами, включающими в себя коррупцию внутри страны и военный конфликт в соседней Украине, США "продолжат фокусироваться на улучшении безопасности и (развитии - ред.) демократии". Он отметил, что подразумевает под этим поддержку Украины, а также "демократических институтов и независимых голосов, от которых зависит демократия".
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока, необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.
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