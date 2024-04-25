https://ria.ru/20240425/velikanov-1942247978.html

Священник раскритиковал "пасхальный храм"

Священник раскритиковал "пасхальный храм" - РИА Новости, 25.04.2024

Священник раскритиковал "пасхальный храм"

Пасхальный шоколадный храм, предлагаемый одним из столичных ресторанов, вызывает недоумение, такая продукция говорит об отсутствии чувства такта в вопросах веры РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:51

2024-04-25T12:51

2024-04-25T13:25

религия

московская духовная академия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942255121_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b5cb6a5839c9066ce18b68b06465a417.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пасхальный шоколадный храм, предлагаемый одним из столичных ресторанов, вызывает недоумение, такая продукция говорит об отсутствии чувства такта в вопросах веры у ее производителей, считает доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.Ранее на сайте одного известного столичного ресторана появилось пасхальное предложение: шоколадный храм, напоминающий храм Христа Спасителя."Такая продукция у меня вызывает недоумение. Я не думаю, что здесь есть какое-то злое намерение: скорее всего, люди из самых высоких побуждений захотели предложить и такую необычную форму. Но "промазали", так как есть граница между священным и профанным, бытовым. Не стоит переходить эти границы, тем более что "разрезать" на части храм - а именно так будет выглядеть всё! - совсем не стоит. Перед глазами стоят фотографии, как храм Христа Спасителя был взорван - зачем бередить эти раны? Такая продукция, к сожалению, - следствие недостаточного чувства такта в вопросах веры", - сказал РИА Новости священнослужитель.Он отметил, что есть традиционные продукты питания - яйца, куличи, пасхи, которые принято есть в праздник Святой Пасхи, они никакого недоумения не вызывают."Все же символическое пространство жизни - это очень важное пространство. Мы знаем, что символы концентрируют очень важные смыслы, и не стоит относиться к ним пренебрежительно. Иначе мы так никогда и не выберемся из глубокой ямы девальвации ценностей, в которой по сей день находимся", - сказал священнослужитель.

https://ria.ru/20240424/donos-1941909155.html

https://ria.ru/20240417/kozlov-1940543163.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

московская духовная академия, религия