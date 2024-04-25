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Священник раскритиковал "пасхальный храм" - РИА Новости, 25.04.2024
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Религия
 
12:51 25.04.2024 (обновлено: 13:25 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/velikanov-1942247978.html
Священник раскритиковал "пасхальный храм"
Священник раскритиковал "пасхальный храм" - РИА Новости, 25.04.2024
Священник раскритиковал "пасхальный храм"
Пасхальный шоколадный храм, предлагаемый одним из столичных ресторанов, вызывает недоумение, такая продукция говорит об отсутствии чувства такта в вопросах веры РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:51
2024-04-25T13:25
религия
московская духовная академия
религия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пасхальный шоколадный храм, предлагаемый одним из столичных ресторанов, вызывает недоумение, такая продукция говорит об отсутствии чувства такта в вопросах веры у ее производителей, считает доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.Ранее на сайте одного известного столичного ресторана появилось пасхальное предложение: шоколадный храм, напоминающий храм Христа Спасителя."Такая продукция у меня вызывает недоумение. Я не думаю, что здесь есть какое-то злое намерение: скорее всего, люди из самых высоких побуждений захотели предложить и такую необычную форму. Но "промазали", так как есть граница между священным и профанным, бытовым. Не стоит переходить эти границы, тем более что "разрезать" на части храм - а именно так будет выглядеть всё! - совсем не стоит. Перед глазами стоят фотографии, как храм Христа Спасителя был взорван - зачем бередить эти раны? Такая продукция, к сожалению, - следствие недостаточного чувства такта в вопросах веры", - сказал РИА Новости священнослужитель.Он отметил, что есть традиционные продукты питания - яйца, куличи, пасхи, которые принято есть в праздник Святой Пасхи, они никакого недоумения не вызывают."Все же символическое пространство жизни - это очень важное пространство. Мы знаем, что символы концентрируют очень важные смыслы, и не стоит относиться к ним пренебрежительно. Иначе мы так никогда и не выберемся из глубокой ямы девальвации ценностей, в которой по сей день находимся", - сказал священнослужитель.
https://ria.ru/20240424/donos-1941909155.html
https://ria.ru/20240417/kozlov-1940543163.html
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московская духовная академия, религия
Религия, Московская духовная академия, Религия
Священник раскритиковал "пасхальный храм"

Протоиерей Великанов: "шоколадный храм" — размытие границы священного и бытового

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНастоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пасхальный шоколадный храм, предлагаемый одним из столичных ресторанов, вызывает недоумение, такая продукция говорит об отсутствии чувства такта в вопросах веры у ее производителей, считает доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
Ранее на сайте одного известного столичного ресторана появилось пасхальное предложение: шоколадный храм, напоминающий храм Христа Спасителя.
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"Такая продукция у меня вызывает недоумение. Я не думаю, что здесь есть какое-то злое намерение: скорее всего, люди из самых высоких побуждений захотели предложить и такую необычную форму. Но "промазали", так как есть граница между священным и профанным, бытовым. Не стоит переходить эти границы, тем более что "разрезать" на части храм - а именно так будет выглядеть всё! - совсем не стоит. Перед глазами стоят фотографии, как храм Христа Спасителя был взорван - зачем бередить эти раны? Такая продукция, к сожалению, - следствие недостаточного чувства такта в вопросах веры", - сказал РИА Новости священнослужитель.
Он отметил, что есть традиционные продукты питания - яйца, куличи, пасхи, которые принято есть в праздник Святой Пасхи, они никакого недоумения не вызывают.
"Все же символическое пространство жизни - это очень важное пространство. Мы знаем, что символы концентрируют очень важные смыслы, и не стоит относиться к ним пренебрежительно. Иначе мы так никогда и не выберемся из глубокой ямы девальвации ценностей, в которой по сей день находимся", - сказал священнослужитель.
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