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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра - РИА Новости, 25.04.2024
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20:19 25.04.2024 (обновлено: 20:20 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/uroven-1942358816.html
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра - РИА Новости, 25.04.2024
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, к вечеру четверга он составляет 915 сантиметров, следует из данных карты... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:19
2024-04-25T20:20
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 25 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, к вечеру четверга он составляет 915 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте администрации города. "По данным гидропоста на 18.00 (16.00 мск) на 25 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 915 сантиметров (по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)", - указано на электронной карте. При этом 18-20 апреля показатели превышали 1000 сантиметров. По данным областных властей, вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды составляет 5 метров 90 сантиметров, в районе села Памятное - составляет 5 метров 10 сантиметров. "Нужно превентивно эвакуироваться жителям подтопляемой зоны в Белозерском округе - Белозерского, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная", - указано в Telegram-канале местной администрации.
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки до 915 сантиметров

© РИА НовостиРека Тобол в районе Кургана
Река Тобол в районе Кургана
© РИА Новости
Река Тобол в районе Кургана
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КУРГАН, 25 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, к вечеру четверга он составляет 915 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте администрации города.
«
"По данным гидропоста на 18.00 (16.00 мск) на 25 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 915 сантиметров (по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)", - указано на электронной карте.
При этом 18-20 апреля показатели превышали 1000 сантиметров.
По данным областных властей, вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды составляет 5 метров 90 сантиметров, в районе села Памятное - составляет 5 метров 10 сантиметров.
"Нужно превентивно эвакуироваться жителям подтопляемой зоны в Белозерском округе - Белозерского, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная", - указано в Telegram-канале местной администрации.
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КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024
 
 
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