https://ria.ru/20240425/uroven-1942358816.html

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра - РИА Новости, 25.04.2024

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, к вечеру четверга он составляет 915 сантиметров, следует из данных карты... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:19

2024-04-25T20:19

2024-04-25T20:20

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 25 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, к вечеру четверга он составляет 915 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте администрации города. "По данным гидропоста на 18.00 (16.00 мск) на 25 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 915 сантиметров (по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)", - указано на электронной карте. При этом 18-20 апреля показатели превышали 1000 сантиметров. По данным областных властей, вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды составляет 5 метров 90 сантиметров, в районе села Памятное - составляет 5 метров 10 сантиметров. "Нужно превентивно эвакуироваться жителям подтопляемой зоны в Белозерском округе - Белозерского, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная", - указано в Telegram-канале местной администрации.

https://ria.ru/20240425/damba-1942355481.html

курган

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024