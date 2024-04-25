https://ria.ru/20240425/uroven-1942358816.html
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра - РИА Новости, 25.04.2024
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, к вечеру четверга он составляет 915 сантиметров, следует из данных карты... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:19
2024-04-25T20:19
2024-04-25T20:20
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:846:476_1920x0_80_0_0_d25cb46eaab577d82dba658c07a860fb.jpg
КУРГАН, 25 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, к вечеру четверга он составляет 915 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте администрации города. "По данным гидропоста на 18.00 (16.00 мск) на 25 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 915 сантиметров (по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)", - указано на электронной карте. При этом 18-20 апреля показатели превышали 1000 сантиметров. По данным областных властей, вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды составляет 5 метров 90 сантиметров, в районе села Памятное - составляет 5 метров 10 сантиметров. "Нужно превентивно эвакуироваться жителям подтопляемой зоны в Белозерском округе - Белозерского, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная", - указано в Telegram-канале местной администрации.
https://ria.ru/20240425/damba-1942355481.html
курган
тобол (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:636:476_1920x0_80_0_0_2c0230ccd18745b306ab50a2d11d52c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки до 915 сантиметров
КУРГАН, 25 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, к вечеру четверга он составляет 915 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте администрации города.
«
"По данным гидропоста на 18.00 (16.00 мск) на 25 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 915 сантиметров (по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)", - указано на электронной карте.
При этом 18-20 апреля показатели превышали 1000 сантиметров.
По данным областных властей, вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды составляет 5 метров 90 сантиметров, в районе села Памятное - составляет 5 метров 10 сантиметров.
"Нужно превентивно эвакуироваться жителям подтопляемой зоны в Белозерском округе - Белозерского, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная", - указано в Telegram-канале местной администрации.