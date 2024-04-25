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Уровень реки Тобол у Кургана снизился на 25 сантиметров

Уровень реки Тобол у Кургана снизился на 25 сантиметров - РИА Новости, 25.04.2024

Уровень реки Тобол у Кургана снизился на 25 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) четверга, за сутки снизился на 25 сантиметров и составляет 920 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T06:26

2024-04-25T06:26

2024-04-25T06:26

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) четверга, за сутки снизился на 25 сантиметров и составляет 920 сантиметров, сообщает правительство региона. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в Тоболе у Кургана составлял 986 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) на 23 апреля - 966 сантиметров, на 24 апреля на 08.00 (06.00 мск) - 945 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). "По данным гидропоста на 08.00 (06.00 мск) на 25 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 920 сантиметров. В Кетовском округе также продолжается снижение уровня воды", - говорится в сообщении. Вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды составляет 5 метров 90 сантиметров, в районе села Памятное - 5 метров 1 сантиметр, поясняет правительство.

https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html

курган

тобол (река)

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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024