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В Харькове считают, что новая помощь США не поможет Украине, пишет СМИ - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942289468.html
В Харькове считают, что новая помощь США не поможет Украине, пишет СМИ
В Харькове считают, что новая помощь США не поможет Украине, пишет СМИ - РИА Новости, 25.04.2024
В Харькове считают, что новая помощь США не поможет Украине, пишет СМИ
Ряд жителей Харькова и близлежащих подконтрольных ВСУ населенных пунктов недовольны новой военной помощью от Вашингтона, так как она, по их мнению, лишь продлит РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:50
2024-04-25T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
сша
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ряд жителей Харькова и близлежащих подконтрольных ВСУ населенных пунктов недовольны новой военной помощью от Вашингтона, так как она, по их мнению, лишь продлит конфликт, но не поможет Украине одержать победу, пишет издание Daily Beast. Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. В частности, Олег, живущий вблизи Харькова, заявил изданию, что американские средства не помогут Украине, поскольку "в стране слишком много коррупции". "Люди хотят мира и переговоров. А не продолжения этого конфликта", - добавил он. По информации издания, ряд жителей Харькова также недовольны решением Вашингтона возобновить помощь. Daily Beast также приводит мнение жительницы города по имени Анна, которая поддерживает Россию и считает украинские власти "кучкой дураков". В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
https://ria.ru/20240425/peskov-1942243940.html
https://ria.ru/20240424/svo-1942140847.html
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в мире, украина, харьков, сша, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
В Харькове считают, что новая помощь США не поможет Украине, пишет СМИ

Daily Beast: в Харькове считают, что новая помощь США лишь затянет конфликт

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ряд жителей Харькова и близлежащих подконтрольных ВСУ населенных пунктов недовольны новой военной помощью от Вашингтона, так как она, по их мнению, лишь продлит конфликт, но не поможет Украине одержать победу, пишет издание Daily Beast.
Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
Вчера, 08:00
В частности, Олег, живущий вблизи Харькова, заявил изданию, что американские средства не помогут Украине, поскольку "в стране слишком много коррупции". "Люди хотят мира и переговоров. А не продолжения этого конфликта", - добавил он.
По информации издания, ряд жителей Харькова также недовольны решением Вашингтона возобновить помощь. Daily Beast также приводит мнение жительницы города по имени Анна, которая поддерживает Россию и считает украинские власти "кучкой дураков".
Ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву ATACMS
Вчера, 12:40
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
ВС России сожгут все американские поставки Украине, заверил посол
24 апреля, 20:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковСШАВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны США
 
 
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