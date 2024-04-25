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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 25.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв раздался в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:37
2024-04-25T14:37
2024-04-25T14:52
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Страна": в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна".
«
"В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.