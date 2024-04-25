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На Украине арестовали наместника Святогорской лавры Арсения - РИА Новости, 25.04.2024
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Религия
 
10:19 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942208605.html
На Украине арестовали наместника Святогорской лавры Арсения
На Украине арестовали наместника Святогорской лавры Арсения - РИА Новости, 25.04.2024
На Украине арестовали наместника Святогорской лавры Арсения
Суд на Украине арестовал на 60 суток без альтернативы внесения залога наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:19
2024-04-25T10:19
религия
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россия
украинская православная церковь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд на Украине арестовал на 60 суток без альтернативы внесения залога наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения, сообщили в четверг в УПЦ. Союз православных журналистов в среду сообщил, что СБУ задержала митрополита Арсения. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. "Суд рассмотрел ходатайство прокурора и избрал наместнику Святогорской лавры митрополиту Арсению меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении УПЦ. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих, заявили ранее в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240411/zakonoproekt-1939288868.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html
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украина, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, религия
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, В мире, Религия
На Украине арестовали наместника Святогорской лавры Арсения

Суд на Украине арестовал на 60 суток наместника Святогорской лавры Арсения

© Фото : Официальный канал Святогорской Лавры/TelegramСвятогорская лавра
Святогорская лавра - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Официальный канал Святогорской Лавры/Telegram
Святогорская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд на Украине арестовал на 60 суток без альтернативы внесения залога наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения, сообщили в четверг в УПЦ.
Союз православных журналистов в среду сообщил, что СБУ задержала митрополита Арсения. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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"Суд рассмотрел ходатайство прокурора и избрал наместнику Святогорской лавры митрополиту Арсению меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении УПЦ.
Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих, заявили ранее в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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