https://ria.ru/20240425/ukraina-1942208605.html

На Украине арестовали наместника Святогорской лавры Арсения

На Украине арестовали наместника Святогорской лавры Арсения - РИА Новости, 25.04.2024

На Украине арестовали наместника Святогорской лавры Арсения

Суд на Украине арестовал на 60 суток без альтернативы внесения залога наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:19

2024-04-25T10:19

2024-04-25T10:19

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд на Украине арестовал на 60 суток без альтернативы внесения залога наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения, сообщили в четверг в УПЦ. Союз православных журналистов в среду сообщил, что СБУ задержала митрополита Арсения. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. "Суд рассмотрел ходатайство прокурора и избрал наместнику Святогорской лавры митрополиту Арсению меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении УПЦ. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих, заявили ранее в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240411/zakonoproekt-1939288868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, религия