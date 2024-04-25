https://ria.ru/20240425/ubiystvo-1942340833.html

В Херсонской области задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек

В Херсонской области задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек - РИА Новости, 25.04.2024

В Херсонской области задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек

В Херсонской области задержали двух подозреваемых в убийстве семи человек в поселке Абрикосовка, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:43

2024-04-25T18:43

2024-04-25T19:21

херсонская область

происшествия

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апр — РИА Новости. В Херсонской области задержали двух подозреваемых в убийстве семи человек в поселке Абрикосовка, сообщили РИА Новости в силовых структурах.Собеседник агентства опроверг публикации в некоторых СМИ о том, что задержанные якобы служили в 144-й мотострелковой бригаде.По его словам, подозреваемые хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка сказала, что пустых домов нет. После этого ее убили.Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один.Среди погибших также хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы.

https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941607669.html

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , происшествия