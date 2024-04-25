https://ria.ru/20240425/ubiystvo-1942340833.html
В Херсонской области задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек
В Херсонской области задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек - РИА Новости, 25.04.2024
В Херсонской области задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек
В Херсонской области задержали двух подозреваемых в убийстве семи человек в поселке Абрикосовка, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:43
2024-04-25T18:43
2024-04-25T19:21
херсонская область
происшествия
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апр — РИА Новости. В Херсонской области задержали двух подозреваемых в убийстве семи человек в поселке Абрикосовка, сообщили РИА Новости в силовых структурах.Собеседник агентства опроверг публикации в некоторых СМИ о том, что задержанные якобы служили в 144-й мотострелковой бригаде.По его словам, подозреваемые хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка сказала, что пустых домов нет. После этого ее убили.Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один.Среди погибших также хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы.
https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941607669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек
В Херсонской области задержали двоих подозреваемых в убийстве главы Абрикосовки
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апр — РИА Новости. В Херсонской области задержали двух подозреваемых в убийстве семи человек в поселке Абрикосовка, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Собеседник агентства опроверг публикации в некоторых СМИ о том, что задержанные якобы служили в 144-й мотострелковой бригаде.
По его словам, подозреваемые хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка сказала, что пустых домов нет. После этого ее убили.
Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один.
Среди погибших также хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, ставших жертвами беспорядочной стрельбы.