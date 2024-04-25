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Жительницу Осташкова заподозрили в убийстве сына маникюрными ножницами - РИА Новости, 25.04.2024
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14:33 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/ubiystvo-1942270774.html
Жительницу Осташкова заподозрили в убийстве сына маникюрными ножницами
Жительницу Осташкова заподозрили в убийстве сына маникюрными ножницами - РИА Новости, 25.04.2024
Жительницу Осташкова заподозрили в убийстве сына маникюрными ножницами
Жительницу города Осташков Тверской области подозревают в убийстве своего новорожденного сына маникюрными ножницами, возбуждено уголовное дело, сообщили... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:33
2024-04-25T14:33
происшествия
осташков
россия
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Жительницу города Осташков Тверской области подозревают в убийстве своего новорожденного сына маникюрными ножницами, возбуждено уголовное дело, сообщили прокуратура и СУСК по региону. "Предварительно установлено, что 23 апреля молодая девушка, находясь по своему месту жительства, родила ребенка мужского пола и сразу после родов нанесла ему маникюрными ножницами многочисленные удары в области головы и тела. От полученных телесных повреждений новорожденный скончался на месте происшествия", - сообщила тверская прокуратура в своем Telegram-канале. Уточняется, что происшествие случилось в Осташкове. Как отмечает в своем Telegram-канале СУСК по региону, в отношении местной жительницы 2005 года возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления, назначено проведение медицинских экспертиз, направлено поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление очевидцев и свидетелей совершенного преступления. Следователем устанавливаются обстоятельства, которые привели к трагедии.
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осташков
россия
тверская область
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происшествия, осташков, россия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Осташков, Россия, Тверская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Осташкова заподозрили в убийстве сына маникюрными ножницами

СК возбудил дело из-за убийства новорожденного маникюрными ножницами в Осташкове

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Жительницу города Осташков Тверской области подозревают в убийстве своего новорожденного сына маникюрными ножницами, возбуждено уголовное дело, сообщили прокуратура и СУСК по региону.
"Предварительно установлено, что 23 апреля молодая девушка, находясь по своему месту жительства, родила ребенка мужского пола и сразу после родов нанесла ему маникюрными ножницами многочисленные удары в области головы и тела. От полученных телесных повреждений новорожденный скончался на месте происшествия", - сообщила тверская прокуратура в своем Telegram-канале. Уточняется, что происшествие случилось в Осташкове.
Как отмечает в своем Telegram-канале СУСК по региону, в отношении местной жительницы 2005 года возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
По данным следствия, произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления, назначено проведение медицинских экспертиз, направлено поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление очевидцев и свидетелей совершенного преступления. Следователем устанавливаются обстоятельства, которые привели к трагедии.
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ПроисшествияОсташковРоссияТверская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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