https://ria.ru/20240425/ubiystvo-1942270774.html

Жительницу Осташкова заподозрили в убийстве сына маникюрными ножницами

Жительницу Осташкова заподозрили в убийстве сына маникюрными ножницами - РИА Новости, 25.04.2024

Жительницу Осташкова заподозрили в убийстве сына маникюрными ножницами

Жительницу города Осташков Тверской области подозревают в убийстве своего новорожденного сына маникюрными ножницами, возбуждено уголовное дело, сообщили... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:33

2024-04-25T14:33

2024-04-25T14:33

происшествия

осташков

россия

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 25 апр - РИА Новости. Жительницу города Осташков Тверской области подозревают в убийстве своего новорожденного сына маникюрными ножницами, возбуждено уголовное дело, сообщили прокуратура и СУСК по региону. "Предварительно установлено, что 23 апреля молодая девушка, находясь по своему месту жительства, родила ребенка мужского пола и сразу после родов нанесла ему маникюрными ножницами многочисленные удары в области головы и тела. От полученных телесных повреждений новорожденный скончался на месте происшествия", - сообщила тверская прокуратура в своем Telegram-канале. Уточняется, что происшествие случилось в Осташкове. Как отмечает в своем Telegram-канале СУСК по региону, в отношении местной жительницы 2005 года возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления, назначено проведение медицинских экспертиз, направлено поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление очевидцев и свидетелей совершенного преступления. Следователем устанавливаются обстоятельства, которые привели к трагедии.

https://ria.ru/20240424/prigovor-1942103385.html

осташков

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, осташков, россия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)