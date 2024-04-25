https://ria.ru/20240425/trevoga-1942312626.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.04.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в четверг на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:58
2024-04-25T16:58
2024-04-25T17:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в четверг на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг на всей территории Украины уже дважды объявлялась воздушная тревога, затем она отменялась. Согласно данным ведомства, в 16.44 мск тревога была объявлена в Киеве, после чего распространилась на всю территорию страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Воздушная тревога вновь объявлена в четверг на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в четверг на всей территории Украины уже дважды объявлялась воздушная тревога, затем она отменялась.
Согласно данным ведомства, в 16.44 мск тревога была объявлена в Киеве, после чего распространилась на всю территорию страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.