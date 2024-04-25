https://ria.ru/20240425/trevoga-1942212578.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.04.2024
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:40
2024-04-25T10:40
2024-04-25T10:40
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украина
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харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 10.19 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Спустя 10 минут сигнал тревоги начал звучать в других регионах. В 10.32 тревога была объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231206/trevoga-1914106160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу