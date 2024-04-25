https://ria.ru/20240425/trevoga-1942180902.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.04.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T06:31
2024-04-25T06:31
2024-04-25T06:43
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога была объявлена в этих областях с 6.12 по 6.25 (совпадает с мск). Согласно карте, тревога звучит также в контролируемых Киевом частях Запорожской области и ДНР РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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украина, кировоградская область, киевская область, сумская область, в мире
Украина, Кировоградская область, Киевская область, Сумская область, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и других областях Украины объявили воздушную тревогу