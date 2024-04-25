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Путин оценил результаты продвижения российских товаров за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024
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17:41 25.04.2024 (обновлено: 18:17 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/tovary-1942324674.html
Путин оценил результаты продвижения российских товаров за рубежом
Путин оценил результаты продвижения российских товаров за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024
Путин оценил результаты продвижения российских товаров за рубежом
Власти видят хорошую отдачу от продвижения российских товаров за рубежом, надо продолжать поддержку конгрессно-выставочной деятельности, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:41
2024-04-25T18:17
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти видят хорошую отдачу от продвижения российских товаров за рубежом, надо продолжать поддержку конгрессно-выставочной деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, что на протяжении последних 1,5 лет мы очень много делали для того, чтобы продвигать российские бренды, и в общем, видим отдачу очень хорошую. И конечно, по этому направлению, которому вы сейчас сказали – выставочная деятельность, нужно из того, чтоб вы говорите, видно, что нужно что-то добавить из того, что было сделано, к тем инструментам, которые созданы. Сейчас, не знаю, 50% там должно быть поддержки, меньше-больше, я сейчас попрошу Дениса Валентиновича (Мантурова-ред.) еще прокомментировать, но точно совершенно это нужно поддержать", - ответил Путин.По словам главы государства, нужно выработать единые подходы."Вы сказали, что направили уже проект закона. Сейчас Денис Валентинович скажет свое слово по этому поводу. Но, конечно, надо отработать его в деталях, но двигаться, безусловно, по этому направлению, это точно совершенно", - отметил президент.
https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин оценил результаты продвижения российских товаров за рубежом

Путин призвал продолжать поддержку конгрессно-выставочной деятельности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России промышленников и предпринимателей
Президент России промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти видят хорошую отдачу от продвижения российских товаров за рубежом, надо продолжать поддержку конгрессно-выставочной деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мне кажется, что на протяжении последних 1,5 лет мы очень много делали для того, чтобы продвигать российские бренды, и в общем, видим отдачу очень хорошую. И конечно, по этому направлению, которому вы сейчас сказали – выставочная деятельность, нужно из того, чтоб вы говорите, видно, что нужно что-то добавить из того, что было сделано, к тем инструментам, которые созданы. Сейчас, не знаю, 50% там должно быть поддержки, меньше-больше, я сейчас попрошу Дениса Валентиновича (Мантурова-ред.) еще прокомментировать, но точно совершенно это нужно поддержать", - ответил Путин.
По словам главы государства, нужно выработать единые подходы.
"Вы сказали, что направили уже проект закона. Сейчас Денис Валентинович скажет свое слово по этому поводу. Но, конечно, надо отработать его в деталях, но двигаться, безусловно, по этому направлению, это точно совершенно", - отметил президент.
Выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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