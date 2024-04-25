Путин оценил результаты продвижения российских товаров за рубежом
Путин призвал продолжать поддержку конгрессно-выставочной деятельности
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России промышленников и предпринимателей
Президент России промышленников и предпринимателей
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти видят хорошую отдачу от продвижения российских товаров за рубежом, надо продолжать поддержку конгрессно-выставочной деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Мне кажется, что на протяжении последних 1,5 лет мы очень много делали для того, чтобы продвигать российские бренды, и в общем, видим отдачу очень хорошую. И конечно, по этому направлению, которому вы сейчас сказали – выставочная деятельность, нужно из того, чтоб вы говорите, видно, что нужно что-то добавить из того, что было сделано, к тем инструментам, которые созданы. Сейчас, не знаю, 50% там должно быть поддержки, меньше-больше, я сейчас попрошу Дениса Валентиновича (Мантурова-ред.) еще прокомментировать, но точно совершенно это нужно поддержать", - ответил Путин.
По словам главы государства, нужно выработать единые подходы.
"Вы сказали, что направили уже проект закона. Сейчас Денис Валентинович скажет свое слово по этому поводу. Но, конечно, надо отработать его в деталях, но двигаться, безусловно, по этому направлению, это точно совершенно", - отметил президент.