https://ria.ru/20240425/tovary-1942324674.html

Путин оценил результаты продвижения российских товаров за рубежом

Путин оценил результаты продвижения российских товаров за рубежом - РИА Новости, 25.04.2024

Путин оценил результаты продвижения российских товаров за рубежом

Власти видят хорошую отдачу от продвижения российских товаров за рубежом, надо продолжать поддержку конгрессно-выставочной деятельности, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:41

2024-04-25T17:41

2024-04-25T18:17

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти видят хорошую отдачу от продвижения российских товаров за рубежом, надо продолжать поддержку конгрессно-выставочной деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, что на протяжении последних 1,5 лет мы очень много делали для того, чтобы продвигать российские бренды, и в общем, видим отдачу очень хорошую. И конечно, по этому направлению, которому вы сейчас сказали – выставочная деятельность, нужно из того, чтоб вы говорите, видно, что нужно что-то добавить из того, что было сделано, к тем инструментам, которые созданы. Сейчас, не знаю, 50% там должно быть поддержки, меньше-больше, я сейчас попрошу Дениса Валентиновича (Мантурова-ред.) еще прокомментировать, но точно совершенно это нужно поддержать", - ответил Путин.По словам главы государства, нужно выработать единые подходы."Вы сказали, что направили уже проект закона. Сейчас Денис Валентинович скажет свое слово по этому поводу. Но, конечно, надо отработать его в деталях, но двигаться, безусловно, по этому направлению, это точно совершенно", - отметил президент.

https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика