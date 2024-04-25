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"Не поможет". СМИ сообщили Украине плохие новости о ее территориях - РИА Новости, 25.04.2024
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09:30 25.04.2024 (обновлено: 15:47 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/territorii-1942196553.html
"Не поможет". СМИ сообщили Украине плохие новости о ее территориях
"Не поможет". СМИ сообщили Украине плохие новости о ее территориях - РИА Новости, 25.04.2024
"Не поможет". СМИ сообщили Украине плохие новости о ее территориях
Новый пакет помощи США не поможет Киеву вернуть взятые под контроль российскими военными территории, пишет The Economist. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:30
2024-04-25T15:47
в мире
киев
россия
украина
джейк салливан
джо байден
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи США не поможет Киеву вернуть взятые под контроль российскими военными территории, пишет The Economist.&quot;И хотя новый пакет помощи усилит оборону ВСУ, он не даст возможность захватить какие-либо подконтрольные России территории&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что для Украины теперь самой реалистичной надеждой будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240425/rossiya-1942173595.html
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в мире, киев, россия, украина, джейк салливан, джо байден, вооруженные силы украины, владимир путин
В мире, Киев, Россия, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Не поможет". СМИ сообщили Украине плохие новости о ее территориях

The Economist: новый пакет помощи США не поможет Украине вернуть территории

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи США не поможет Киеву вернуть взятые под контроль российскими военными территории, пишет The Economist.
«

"И хотя новый пакет помощи усилит оборону ВСУ, он не даст возможность захватить какие-либо подконтрольные России территории", — говорится в материале.

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Журналисты указали, что для Украины теперь самой реалистичной надеждой будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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В миреКиевРоссияУкраинаДжейк СалливанДжо БайденВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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