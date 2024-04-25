"Не поможет". СМИ сообщили Украине плохие новости о ее территориях
The Economist: новый пакет помощи США не поможет Украине вернуть территории
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи США не поможет Киеву вернуть взятые под контроль российскими военными территории, пишет The Economist.
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"И хотя новый пакет помощи усилит оборону ВСУ, он не даст возможность захватить какие-либо подконтрольные России территории", — говорится в материале.
Журналисты указали, что для Украины теперь самой реалистичной надеждой будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.