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Путин призвал работать над разработкой уникальных технологий - РИА Новости, 25.04.2024
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15:36 25.04.2024 (обновлено: 16:13 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/tekhnologii-1942285975.html
Путин призвал работать над разработкой уникальных технологий
Путин призвал работать над разработкой уникальных технологий - РИА Новости, 25.04.2024
Путин призвал работать над разработкой уникальных технологий
Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но нужно работать над уникальными сервисами и технологиями, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:36
2024-04-25T16:13
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но нужно работать над уникальными сервисами и технологиями, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Стратегическая задача России - нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего, на собственной технологической базе. Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить - мы не собираемся абсолютно все производить в России, бессмысленно и не нужно. Мы не собираемся этого делать", - сказал Путин."Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике. Особенно по критически важным технологиям и направлениям. Таково требование времени", - добавил он.Президент подчеркнул, что нужно обеспечить приток в экономику России квалифицированных кадров, готовых осваивать новые производственные и управленческие технологии.
https://ria.ru/20240425/neyroset-1942180271.html
https://ria.ru/20240420/putin-1941227618.html
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Путин: мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России
«Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить: мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России. Это бессмысленно и не нужно, не собираемся этого делать», — сказал Путин.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал работать над разработкой уникальных технологий

Путин призвал работать над уникальными сервисами и технологиями

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но нужно работать над уникальными сервисами и технологиями, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Стратегическая задача России - нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего, на собственной технологической базе. Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить - мы не собираемся абсолютно все производить в России, бессмысленно и не нужно. Мы не собираемся этого делать", - сказал Путин.
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"Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике. Особенно по критически важным технологиям и направлениям. Таково требование времени", - добавил он.
Президент подчеркнул, что нужно обеспечить приток в экономику России квалифицированных кадров, готовых осваивать новые производственные и управленческие технологии.
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