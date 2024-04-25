https://ria.ru/20240425/tekhnologii-1942285975.html

Путин призвал работать над разработкой уникальных технологий

Путин призвал работать над разработкой уникальных технологий - РИА Новости, 25.04.2024

Путин призвал работать над разработкой уникальных технологий

Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но нужно работать над уникальными сервисами и технологиями, заявил президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:36

2024-04-25T15:36

2024-04-25T16:13

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но нужно работать над уникальными сервисами и технологиями, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Стратегическая задача России - нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего, на собственной технологической базе. Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить - мы не собираемся абсолютно все производить в России, бессмысленно и не нужно. Мы не собираемся этого делать", - сказал Путин."Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике. Особенно по критически важным технологиям и направлениям. Таково требование времени", - добавил он.Президент подчеркнул, что нужно обеспечить приток в экономику России квалифицированных кадров, готовых осваивать новые производственные и управленческие технологии.

https://ria.ru/20240425/neyroset-1942180271.html

https://ria.ru/20240420/putin-1941227618.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Путин: мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России «Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить: мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России. Это бессмысленно и не нужно, не собираемся этого делать», — сказал Путин. 2024-04-25T15:36 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика