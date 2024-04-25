https://ria.ru/20240425/strizhki-1942279983.html
В зоопарке Крыма альпакам сделали модные стрижки
В зоопарке Крыма альпакам сделали модные стрижки - РИА Новости, 25.04.2024
В зоопарке Крыма альпакам сделали модные стрижки
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр начался сезон модных стрижек альпак, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:12
2024-04-25T15:12
2024-04-25T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр начался сезон модных стрижек альпак, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко."В нашем зоопарке начался сезон модных стрижек альпак. Они ощущают дискомфорт, когда температура воздуха днем поднимется выше двадцати градусов тепла. За день можно постричь двух-трех животных, а остальные за этим наблюдают и, когда их начинают ловить, бросаются в разные стороны. Впрочем, постриженные альпаки не комплексуют по поводу своей внешности, а скорее даже гордятся перед сородичами своими модными стрижками", — сказал собеседник агентства.По его словам, стрижка альпак — трудоемкий процесс, который требует физической силы."Животное сначала не понимает, чего от него хотят, и начинает брыкаться. Его нужно удерживать, а потом оно чувствует, что пошла приятная прохлада, и успокаивается", — сказал Жиленко.Директор зоопарка добавил, что на стрижку одной альпаки уходит более двух часов.
https://ria.ru/20240307/alpaka-1931773211.html
https://ria.ru/20240220/alpaki-1928492357.html
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Хорошие новости, Республика Крым, Россия, Бахчисарай (Крым)
В зоопарке Крыма альпакам сделали модные стрижки
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр начался сезон модных стрижек альпак
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр начался сезон модных стрижек альпак, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"В нашем зоопарке начался сезон модных стрижек альпак. Они ощущают дискомфорт, когда температура воздуха днем поднимется выше двадцати градусов тепла. За день можно постричь двух-трех животных, а остальные за этим наблюдают и, когда их начинают ловить, бросаются в разные стороны. Впрочем, постриженные альпаки не комплексуют по поводу своей внешности, а скорее даже гордятся перед сородичами своими модными стрижками", — сказал собеседник агентства.
По его словам, стрижка альпак — трудоемкий процесс, который требует физической силы.
"Животное сначала не понимает, чего от него хотят, и начинает брыкаться. Его нужно удерживать, а потом оно чувствует, что пошла приятная прохлада, и успокаивается", — сказал Жиленко.
Директор зоопарка добавил, что на стрижку одной альпаки уходит более двух часов.