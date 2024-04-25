Рейтинг@Mail.ru
В зоопарке Крыма альпакам сделали модные стрижки - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:12 25.04.2024 (обновлено: 15:32 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/strizhki-1942279983.html
В зоопарке Крыма альпакам сделали модные стрижки
В зоопарке Крыма альпакам сделали модные стрижки - РИА Новости, 25.04.2024
В зоопарке Крыма альпакам сделали модные стрижки
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр начался сезон модных стрижек альпак, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:12
2024-04-25T15:32
хорошие новости
республика крым
россия
бахчисарай (крым)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942279464_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ead3455c94f81f5b2655859978cebf75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр начался сезон модных стрижек альпак, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко."В нашем зоопарке начался сезон модных стрижек альпак. Они ощущают дискомфорт, когда температура воздуха днем поднимется выше двадцати градусов тепла. За день можно постричь двух-трех животных, а остальные за этим наблюдают и, когда их начинают ловить, бросаются в разные стороны. Впрочем, постриженные альпаки не комплексуют по поводу своей внешности, а скорее даже гордятся перед сородичами своими модными стрижками", — сказал собеседник агентства.По его словам, стрижка альпак — трудоемкий процесс, который требует физической силы."Животное сначала не понимает, чего от него хотят, и начинает брыкаться. Его нужно удерживать, а потом оно чувствует, что пошла приятная прохлада, и успокаивается", — сказал Жиленко.Директор зоопарка добавил, что на стрижку одной альпаки уходит более двух часов.
https://ria.ru/20240307/alpaka-1931773211.html
https://ria.ru/20240220/alpaki-1928492357.html
республика крым
россия
бахчисарай (крым)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942279464_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_6e0673239700ce456c64bcf5cefff1ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, бахчисарай (крым)
Хорошие новости, Республика Крым, Россия, Бахчисарай (Крым)
В зоопарке Крыма альпакам сделали модные стрижки

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр начался сезон модных стрижек альпак

© Фото : Дарья Фомина / Бахчисарайский парк миниатюАльпаки в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму
Альпаки в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Дарья Фомина / Бахчисарайский парк миниатю
Альпаки в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр начался сезон модных стрижек альпак, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"В нашем зоопарке начался сезон модных стрижек альпак. Они ощущают дискомфорт, когда температура воздуха днем поднимется выше двадцати градусов тепла. За день можно постричь двух-трех животных, а остальные за этим наблюдают и, когда их начинают ловить, бросаются в разные стороны. Впрочем, постриженные альпаки не комплексуют по поводу своей внешности, а скорее даже гордятся перед сородичами своими модными стрижками", — сказал собеседник агентства.
Альпака
Альпака с "Городской фермы" нашла работу в музее
7 марта, 16:38
По его словам, стрижка альпак — трудоемкий процесс, который требует физической силы.
"Животное сначала не понимает, чего от него хотят, и начинает брыкаться. Его нужно удерживать, а потом оно чувствует, что пошла приятная прохлада, и успокаивается", — сказал Жиленко.
Директор зоопарка добавил, что на стрижку одной альпаки уходит более двух часов.
Альпаки в парке Пача Мама на горном курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Парк альпак на горном курорте в Сочи стал самым крупным в России
20 февраля, 15:13
 
Хорошие новостиРеспублика КрымРоссияБахчисарай (Крым)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала