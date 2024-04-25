https://ria.ru/20240425/strakhovanie-1942241926.html
Резиденты Сколково выбирают ЭКСАР для страхования международных сделок
Резиденты Сколково выбирают ЭКСАР для страхования международных сделок - РИА Новости, 25.04.2024
Резиденты Сколково выбирают ЭКСАР для страхования международных сделок
Страховое экспортное агентство ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) ведет активную работу по укреплению международной деятельности российских высокотехнологичных... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:36
2024-04-25T12:36
2024-04-25T12:47
российский экспортный центр (рэц)
экономика
сколково
страхование
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Страховое экспортное агентство ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) ведет активную работу по укреплению международной деятельности российских высокотехнологичных предприятий, примером успешного сотрудничества стало страхование поставки медицинских изделий компании "МедиКрафт" в Узбекистан, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."МедиКрафт" – резидент Сколково и научно–технологического парка Новосибирского Академгородка, а также призер всероссийского конкурса "Экспортер года-2022" в номинации высоких технологий."Это не первый опыт "МедиКрафт" с ЭКСАР. В прошлом году компания уже успешно застраховала риски неоплаты со стороны узбекского покупателя", - говорится в сообщении.Высокое качество предоставляемых услуг и удобство их получения побудили "МедиКрафт" продолжить сотрудничество с ЭКСАР в управлении своими рисками. В рамках последней сделки страховая стоимость экспорта гелей для ультразвуковых исследований и электродной контактной высокопроводящей пасты для электрофизиологической диагностики составила 100 тысяч долларов.ЭКСАР представляет инновационный подход к оказанию услуг. Большинство продуктов для экспортёров доступны на платформе "Мой экспорт", где их можно получить онлайн, пройдя простую процедуру регистрации. Это делает процесс страхования максимально быстрым и удобным для клиента, что подтверждается последующими обращениями компаний за получением услуг.
https://ria.ru/20240418/podderzhka-1940835659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, сколково, страхование, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Сколково, Страхование, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Страховое экспортное агентство ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ) ведет активную работу по укреплению международной деятельности российских высокотехнологичных предприятий, примером успешного сотрудничества стало страхование поставки медицинских изделий компании "МедиКрафт" в Узбекистан, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"МедиКрафт" – резидент Сколково
и научно–технологического парка Новосибирского Академгородка, а также призер всероссийского конкурса "Экспортер года-2022" в номинации высоких технологий.
«
"Это не первый опыт "МедиКрафт" с ЭКСАР. В прошлом году компания уже успешно застраховала риски неоплаты со стороны узбекского покупателя", - говорится в сообщении.
Высокое качество предоставляемых услуг и удобство их получения побудили "МедиКрафт" продолжить сотрудничество с ЭКСАР в управлении своими рисками. В рамках последней сделки страховая стоимость экспорта гелей для ультразвуковых исследований и электродной контактной высокопроводящей пасты для электрофизиологической диагностики составила 100 тысяч долларов.
ЭКСАР представляет инновационный подход к оказанию услуг. Большинство продуктов для экспортёров доступны на платформе "Мой экспорт", где их можно получить онлайн, пройдя простую процедуру регистрации. Это делает процесс страхования максимально быстрым и удобным для клиента, что подтверждается последующими обращениями компаний за получением услуг.