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В Техасе студенты потребовали отпустить задержанных учащихся - РИА Новости, 25.04.2024
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07:54 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html
В Техасе студенты потребовали отпустить задержанных учащихся
В Техасе студенты потребовали отпустить задержанных учащихся - РИА Новости, 25.04.2024
В Техасе студенты потребовали отпустить задержанных учащихся
Студенты в городе Остин в американском Техасе собрались перед зданием местной тюрьмы с требованием отпустить более 50 человек, задержанных в ходе... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:54
2024-04-25T07:54
в мире
сша
израиль
остин
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
техас
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ОСТИН (Техас), 25 апр – РИА Новости. Студенты в городе Остин в американском Техасе собрались перед зданием местной тюрьмы с требованием отпустить более 50 человек, задержанных в ходе университетских протестов в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. Ранее протесты студентов активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Они вспыхнули в том числе и в Техасском университете в Остине. По информации СМИ, на месте находились усиленные наряды силовиков. "Это настоящее издевательство. Мы здесь поддерживаем друзей и семьи задержанных", - сказала корреспонденту Британни, одна из собравшихся перед зданием городской тюрьмы. По словам адвоката Джорджа Лобба, помогающего задержанным, всего в тюрьму доставили 54 человека. Их должны отпустить в 3-4 часа утра (11-12 часов по мск.). Помимо студентов, к тюрьме пришли родственники задержанных. Несмотря на задержания, студенты городского университета намерены продолжить акцию протеста в четверг после полудня по местному времени. Ожидается, что к ним присоединятся и преподаватели. Участники выступают против военной, финансовой и политической помощи от США для проведения израильской операции в секторе Газа. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа из-за большого числа жертв среди мирного населения и помощи, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал реакцию руководства нескольких университетов США, в которых прошли пропалестинские акции протеста, и заявил об экспоненциальном росте антисемитизма в США и на Западе в целом.
https://ria.ru/20240113/aktsiya-1921216089.html
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остин
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в мире, сша, израиль, остин, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, техас
В мире, США, Израиль, Остин, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Техас
В Техасе студенты потребовали отпустить задержанных учащихся

В Остине студенты потребовали отпустить задержанных на пропалестинских протестах

© AP Photo / LM OteroПолицейский в Техасе
Полицейский в Техасе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / LM Otero
Полицейский в Техасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОСТИН (Техас), 25 апр – РИА Новости. Студенты в городе Остин в американском Техасе собрались перед зданием местной тюрьмы с требованием отпустить более 50 человек, задержанных в ходе университетских протестов в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее протесты студентов активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Они вспыхнули в том числе и в Техасском университете в Остине. По информации СМИ, на месте находились усиленные наряды силовиков.
Пропалестинская акция в Вашингтоне. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Вашингтоне проходит многотысячная акция в поддержку Газы
13 января, 22:21
"Это настоящее издевательство. Мы здесь поддерживаем друзей и семьи задержанных", - сказала корреспонденту Британни, одна из собравшихся перед зданием городской тюрьмы.
По словам адвоката Джорджа Лобба, помогающего задержанным, всего в тюрьму доставили 54 человека. Их должны отпустить в 3-4 часа утра (11-12 часов по мск.). Помимо студентов, к тюрьме пришли родственники задержанных.
Несмотря на задержания, студенты городского университета намерены продолжить акцию протеста в четверг после полудня по местному времени. Ожидается, что к ним присоединятся и преподаватели. Участники выступают против военной, финансовой и политической помощи от США для проведения израильской операции в секторе Газа.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа из-за большого числа жертв среди мирного населения и помощи, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал реакцию руководства нескольких университетов США, в которых прошли пропалестинские акции протеста, и заявил об экспоненциальном росте антисемитизма в США и на Западе в целом.
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В миреСШАИзраильОстинБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТехас
 
 
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