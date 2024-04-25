https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html

В Техасе студенты потребовали отпустить задержанных учащихся

В Техасе студенты потребовали отпустить задержанных учащихся - РИА Новости, 25.04.2024

В Техасе студенты потребовали отпустить задержанных учащихся

Студенты в городе Остин в американском Техасе собрались перед зданием местной тюрьмы с требованием отпустить более 50 человек, задержанных в ходе... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:54

2024-04-25T07:54

2024-04-25T07:54

в мире

сша

израиль

остин

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

техас

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ОСТИН (Техас), 25 апр – РИА Новости. Студенты в городе Остин в американском Техасе собрались перед зданием местной тюрьмы с требованием отпустить более 50 человек, задержанных в ходе университетских протестов в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. Ранее протесты студентов активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Они вспыхнули в том числе и в Техасском университете в Остине. По информации СМИ, на месте находились усиленные наряды силовиков. "Это настоящее издевательство. Мы здесь поддерживаем друзей и семьи задержанных", - сказала корреспонденту Британни, одна из собравшихся перед зданием городской тюрьмы. По словам адвоката Джорджа Лобба, помогающего задержанным, всего в тюрьму доставили 54 человека. Их должны отпустить в 3-4 часа утра (11-12 часов по мск.). Помимо студентов, к тюрьме пришли родственники задержанных. Несмотря на задержания, студенты городского университета намерены продолжить акцию протеста в четверг после полудня по местному времени. Ожидается, что к ним присоединятся и преподаватели. Участники выступают против военной, финансовой и политической помощи от США для проведения израильской операции в секторе Газа. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа из-за большого числа жертв среди мирного населения и помощи, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал реакцию руководства нескольких университетов США, в которых прошли пропалестинские акции протеста, и заявил об экспоненциальном росте антисемитизма в США и на Западе в целом.

https://ria.ru/20240113/aktsiya-1921216089.html

https://ria.ru/20231104/protest-1907355848.html

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израиль

остин

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, остин, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, техас