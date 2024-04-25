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Спецоперация, 25 апреля: в Донбассе будет наведен порядок, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 25.04.2024 (обновлено: 20:38 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942349516.html
Спецоперация, 25 апреля: в Донбассе будет наведен порядок, заявил Путин
Спецоперация, 25 апреля: в Донбассе будет наведен порядок, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Спецоперация, 25 апреля: в Донбассе будет наведен порядок, заявил Путин
О наведении порядка в Донбассе, передаче ВСУ ракет ATACMS и уголовных делах против наемников — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:29
2024-04-25T20:38
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
франция
тони радакин
владимир путин
александр лукашенко
ильхам алиев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. О наведении порядка в Донбассе, передаче ВСУ ракет ATACMS и уголовных делах против наемников — в материале РИА Новости.О ситуации в новых регионахПрезидент Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он затронул тему спецоперации и заявил, что больно смотреть на испытания, через которые проходят жители новых регионов. По его словам, в Донбассе будет наведен порядок."Мы, в свою очередь, все должны поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм", — добавил при этом глава государства.Путин также отметил, что успех на линии боевого соприкосновения зависит сегодня от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают в режиме реального времени. По словам президента, "народный ВПК" сейчас в России работает вовсю, а Минобороны не успевает отслеживать все предложения от людей, работающих в сфере новых технологий, в частности, в области беспилотников. Не верить лжиСША передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности для использования "в пределах суверенной украинской территории", они вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине, подтвердил РИА Новости Пентагон.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки невозможно оправдать, поскольку теперь усиливается угроза безопасности Крыма и новых регионов. Он также назвал ложью обещания Киева Вашингтону не применять ракеты по российской территории. В то же время начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин заявил, что ВСУ теперь будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, для "продолжения глубоких операций". Несмотря на указание США использовать дальнобойные ракеты только на территории Украины, военный не выразил никаких сомнений, что Киев будет продолжать атаки и диверсии в России.До тысячиКак следует из сводки Минобороны, российские военные за прошедшие сутки улучшили положение, заняли новые рубежи и нанесли поражение ВСУ в различных районах ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Харьковской и Днепропетровской областей. Кроме того, были отражены восемь контратак противника.Киев потерял до тысячи солдат. Кроме того, ВСУ лишились шести гаубиц М777 и одной FH-70, самоходной артиллерийской установки Paladin, боевых машин РСЗО Vampire, "Град", HIMARS и пяти станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-миллиметровая буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и 152-миллиметровое орудие Д-20", — указано в сводке.Российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ, а также формирования наемников "Иностранного легиона". ПВО за сутки сбила 200 украинских беспилотников.Уголовные дела против наемниковПресс-служба Следственного комитета сообщила в четверг, что для передачи в суд направлены уголовные дела в отношении трех наемников из США, а также наемников из Британии и Франции, воевавших на стороне ВСУ. При этом всего в распоряжении следствия есть сведения об участии в боевых действиях на стороне Киева более 3100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из Штатов (816), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712).Кроме того, российские спецслужбы пресекли деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал сведения о подразделениях ВС России в Запорожской области, сообщило региональное управление ФСБ. По его данным, злоумышленник передавал данные о местах дислокации и направлениях передвижения российских подразделений для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. Обвиняемого признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима.Патовая ситуацияПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании, заявил, что ВСУ столкнулись с дефицитом не только боеприпасов, но и людей. По его словам, на фронте для Киева сложилась патовая ситуация, Россия наступает, но медленно, и появились "самые удобные для заключения мирного договора" условия.Если на мирные переговоры не пойти сейчас, то с течением времени Украина утратит государственность и может прекратить существование, считает Лукашенко. Кроме того, бегство здравомыслящих украинцев из страны — свидетельство того, что Киеву нужен мир, отметил он.Только гуманитаркаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не поставлял оружие Украине, хотя такие просьбы и были. Он уточнил, что стране предоставляют только гуманитарную помощь, в частности, участвуют в реконструкции города Ирпень, где проживает большая азербайджанская диаспора.По словам Алиева, "дружественные и стратегические партнерские отношения с Россией не пострадали и не должны пострадать из-за этой войны".В Польше заявили о готовности помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала СВО. По словам министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил Варшава должна прикладывать, чтобы помогать Киеву. Позднее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас назвал "правильным направлением" такие заявления и отметил, что Вильнюс тоже попытается сделать это — например, через ограничение социальных и миграционных возможностей.Экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини рассказал РИА Новости, что по меньшей мере 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала спецоперации. При этом французские агенты, по его словам, могли находиться в ВСУ с начала СВО, в том числе при боях за Мариуполь в феврале 2022 года. Экс-разведчик добавил, что воюющие на стороне Киева французы — это часто известные нацистские активисты, а французская пресса пытается делать из них героев. Чинкуини отметил, что наемники, ведомые "нарциссизмом", много публикуют в соцсетях, а вот выявить выявлять государственных агентов, находящихся на Украине, сложнее.Дважды на всей территорииКак следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в четверг трижды объявляли на всей территории страны. Глава военной администрации Александр Прокудин рассказал о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Аналогичный объект пострадал в Черкасской области, заявил глава военной администрации Игорь Табурец.Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и Сумах.
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украина, донбасс, франция, тони радакин, владимир путин, александр лукашенко, ильхам алиев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Франция, Тони Радакин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев
Спецоперация, 25 апреля: в Донбассе будет наведен порядок, заявил Путин

Путин заявил, что в Донбассе будет наведён порядок

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Владимир Путин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. О наведении порядка в Донбассе, передаче ВСУ ракет ATACMS и уголовных делах против наемников — в материале РИА Новости.

О ситуации в новых регионах

Президент Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он затронул тему спецоперации и заявил, что больно смотреть на испытания, через которые проходят жители новых регионов. По его словам, в Донбассе будет наведен порядок.
«
"Мы, в свою очередь, все должны поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм", — добавил при этом глава государства.
Путин также отметил, что успех на линии боевого соприкосновения зависит сегодня от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, с каким опережением противоборствующие стороны это делают в режиме реального времени.
По словам президента, "народный ВПК" сейчас в России работает вовсю, а Минобороны не успевает отслеживать все предложения от людей, работающих в сфере новых технологий, в частности, в области беспилотников.
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Не верить лжи

США передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности для использования "в пределах суверенной украинской территории", они вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине, подтвердил РИА Новости Пентагон.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки невозможно оправдать, поскольку теперь усиливается угроза безопасности Крыма и новых регионов. Он также назвал ложью обещания Киева Вашингтону не применять ракеты по российской территории.
В то же время начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин заявил, что ВСУ теперь будут использовать дальнобойное оружие, в том числе ракеты ATACMS, для "продолжения глубоких операций". Несмотря на указание США использовать дальнобойные ракеты только на территории Украины, военный не выразил никаких сомнений, что Киев будет продолжать атаки и диверсии в России.
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До тысячи

Как следует из сводки Минобороны, российские военные за прошедшие сутки улучшили положение, заняли новые рубежи и нанесли поражение ВСУ в различных районах ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Харьковской и Днепропетровской областей. Кроме того, были отражены восемь контратак противника.
Киев потерял до тысячи солдат. Кроме того, ВСУ лишились шести гаубиц М777 и одной FH-70, самоходной артиллерийской установки Paladin, боевых машин РСЗО Vampire, "Град", HIMARS и пяти станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.
«
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-миллиметровая буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и 152-миллиметровое орудие Д-20", — указано в сводке.
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ, а также формирования наемников "Иностранного легиона". ПВО за сутки сбила 200 украинских беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.04.2024Посмотреть

Уголовные дела против наемников

Пресс-служба Следственного комитета сообщила в четверг, что для передачи в суд направлены уголовные дела в отношении трех наемников из США, а также наемников из Британии и Франции, воевавших на стороне ВСУ.
При этом всего в распоряжении следствия есть сведения об участии в боевых действиях на стороне Киева более 3100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из Штатов (816), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712).
Кроме того, российские спецслужбы пресекли деятельность гражданина Украины, который по заданию СБУ собирал и передавал сведения о подразделениях ВС России в Запорожской области, сообщило региональное управление ФСБ.
По его данным, злоумышленник передавал данные о местах дислокации и направлениях передвижения российских подразделений для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. Обвиняемого признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима.
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Патовая ситуация

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании, заявил, что ВСУ столкнулись с дефицитом не только боеприпасов, но и людей. По его словам, на фронте для Киева сложилась патовая ситуация, Россия наступает, но медленно, и появились "самые удобные для заключения мирного договора" условия.
Если на мирные переговоры не пойти сейчас, то с течением времени Украина утратит государственность и может прекратить существование, считает Лукашенко. Кроме того, бегство здравомыслящих украинцев из страны — свидетельство того, что Киеву нужен мир, отметил он.
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Только гуманитарка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не поставлял оружие Украине, хотя такие просьбы и были. Он уточнил, что стране предоставляют только гуманитарную помощь, в частности, участвуют в реконструкции города Ирпень, где проживает большая азербайджанская диаспора.
По словам Алиева, "дружественные и стратегические партнерские отношения с Россией не пострадали и не должны пострадать из-за этой войны".
В Польше заявили о готовности помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала СВО. По словам министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил Варшава должна прикладывать, чтобы помогать Киеву.
Позднее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас назвал "правильным направлением" такие заявления и отметил, что Вильнюс тоже попытается сделать это — например, через ограничение социальных и миграционных возможностей.
Экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини рассказал РИА Новости, что по меньшей мере 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала спецоперации. При этом французские агенты, по его словам, могли находиться в ВСУ с начала СВО, в том числе при боях за Мариуполь в феврале 2022 года.
Экс-разведчик добавил, что воюющие на стороне Киева французы — это часто известные нацистские активисты, а французская пресса пытается делать из них героев. Чинкуини отметил, что наемники, ведомые "нарциссизмом", много публикуют в соцсетях, а вот выявить выявлять государственных агентов, находящихся на Украине, сложнее.
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Дважды на всей территории

Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в четверг трижды объявляли на всей территории страны.
Глава военной администрации Александр Прокудин рассказал о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Аналогичный объект пострадал в Черкасской области, заявил глава военной администрации Игорь Табурец.
Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и Сумах.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассФранцияТони РадакинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоИльхам Алиев
 
 
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