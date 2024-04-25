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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.04.2024
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14:18 25.04.2024 (обновлено: 14:56 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942267727.html
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.04.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:18
2024-04-25T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
великобритания
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Угледар, Старомайорской и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, великобритания, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Запорожская область
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 90 служащих ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Угледар, Старомайорской и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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