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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.04.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:18
2024-04-25T14:18
2024-04-25T14:56
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Угледар, Старомайорской и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, великобритания, запорожская область
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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 90 служащих ВСУ