https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942267727.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.04.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:18

2024-04-25T14:18

2024-04-25T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

великобритания

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Угледар, Старомайорской и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942241575.html

россия

великобритания

запорожская область

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Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, великобритания, запорожская область