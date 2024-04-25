https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942267335.html

Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр"

Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр" - РИА Новости, 25.04.2024

Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:18

2024-04-25T14:18

2024-04-25T15:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три бронемашины, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

архангельское

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, архангельское