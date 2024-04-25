https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942267335.html
Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр"
Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр" - РИА Новости, 25.04.2024
Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:18
2024-04-25T14:18
2024-04-25T15:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три бронемашины, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр"
Минобороны заявило о поражении ВСУ группировкой "Центр" в нескольких районах ДНР