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Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр" - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 25.04.2024 (обновлено: 15:15 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942267335.html
Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр"
Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр" - РИА Новости, 25.04.2024
Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:18
2024-04-25T15:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
архангельское
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три бронемашины, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, архангельское
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Россия, Архангельское
Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Центр"

Минобороны заявило о поражении ВСУ группировкой "Центр" в нескольких районах ДНР

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три бронемашины, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаРоссияАрхангельское
 
 
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