https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942265788.html

Подразделения группировки "Юг" продвинулись вперед

Подразделения группировки "Юг" продвинулись вперед - РИА Новости, 25.04.2024

Подразделения группировки "Юг" продвинулись вперед

Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад у Белогоровки в ЛНР и еще четырех населенных пунктов ДНР, а... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:11

2024-04-25T14:11

2024-04-25T14:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад у Белогоровки в ЛНР и еще четырех населенных пунктов ДНР, а также отразили контратаку, потери Киева составили до 500 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что группировка "Юг" также отразила контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе Красного в ДНР."Потери противника составили до 500 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" и две 155 мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы: "Нота", "Анклав", "Буковель-AD", а также два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240425/podderzhka-1942178495.html

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россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика