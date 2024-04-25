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Подразделения группировки "Юг" продвинулись вперед - РИА Новости, 25.04.2024
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14:11 25.04.2024 (обновлено: 14:55 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942265788.html
Подразделения группировки "Юг" продвинулись вперед
Подразделения группировки "Юг" продвинулись вперед - РИА Новости, 25.04.2024
Подразделения группировки "Юг" продвинулись вперед
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад у Белогоровки в ЛНР и еще четырех населенных пунктов ДНР, а... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:11
2024-04-25T14:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад у Белогоровки в ЛНР и еще четырех населенных пунктов ДНР, а также отразили контратаку, потери Киева составили до 500 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что группировка "Юг" также отразила контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе Красного в ДНР."Потери противника составили до 500 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" и две 155 мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы: "Нота", "Анклав", "Буковель-AD", а также два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Юг" продвинулись вперед

Минобороны: подразделения группировки "Юг" уничтожили до 500 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад у Белогоровки в ЛНР и еще четырех населенных пунктов ДНР, а также отразили контратаку, потери Киева составили до 500 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что группировка "Юг" также отразила контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе Красного в ДНР.
"Потери противника составили до 500 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" и две 155 мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы: "Нота", "Анклав", "Буковель-AD", а также два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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