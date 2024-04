https://ria.ru/20240425/sotrudnichestvo-1942348089.html

РЭЦ: компании России обсудили сотрудничество на медвыставке в Турции

РЭЦ: компании России обсудили сотрудничество на медвыставке в Турции - РИА Новости, 25.04.2024

РЭЦ: компании России обсудили сотрудничество на медвыставке в Турции

Крупнейшая и наиболее авторитетная медицинская турецкая выставка ExpomedEurasia начала свою работу 25 апреля в Стамбуле, Россия в третий раз представляет на... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:20

2024-04-25T19:20

2024-04-25T19:20

турция

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Крупнейшая и наиболее авторитетная медицинская турецкая выставка ExpomedEurasia начала свою работу 25 апреля в Стамбуле, Россия в третий раз представляет на выставке продукцию под национальным брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."На коллективной экспозиции Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра представлено разнообразное современное российское оборудование от 17 производителей: аппарат виброакустического воздействия для ускорения процесса выздоровления, аппарат для низкочастотной магнитотерапии, электрокардиограф, слуховые аппараты и другое медицинское оборудование, а также медицинские изделия, лекарственные средства и БАДы.", - говорится в сообщении.Для участников экспозиции Российский экспортный центр организует деловые переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами. Поддержка РЭЦ дает компаниям возможность представить свою продукцию контрагентам из Турции, стран СНГ, Азии и Африки, завести новые контакты, обсудить возможности поставок, а также повысить свою узнаваемость на новом рынке.Так, уже в первый день выставки компании провели 64 деловые встречи с представителями Агентства по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию при Министерстве здравоохранения Турции, представителями медицинского кластера Анкарского ближневосточного центра торговли, Института стандартизации Турции, профильных союзов, а также с турецкими и иностранными дистрибьюторами.На следующие два дня выставки запланировано еще 150 деловых переговоров.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

турция

россия

