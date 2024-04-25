https://ria.ru/20240425/skvortsova-1942259334.html

ФМБА разработало четыре орфанных препарата

ФМБА разработало четыре орфанных препарата - РИА Новости, 25.04.2024

ФМБА разработало четыре орфанных препарата

Специалисты Федерального медико-биологического агентства совместно с предприятием "Фармзащита" разработали четыре востребованных препарата для лечения редких... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:41

2024-04-25T13:41

2024-04-25T13:41

общество

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства совместно с предприятием "Фармзащита" разработали четыре востребованных препарата для лечения редких заболеваний, их вывод на рынок ожидается в 2025 и 2026 годах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Институтом ГПЭЧ совместно с государственным предприятием "Фармзащита" и индустриальным партнером разработаны четыре наиболее востребованных орфанных препарата. Их вывод на рынок ожидается в 2025 и 2026 годах",- сказала Скворцова на итоговой коллегии ФМБА. Она добавила, что также успешно завершены клинические исследования впервые созданной отечественной вакцины от гемофильной инфекции типа В "Беби-ХИБ", которая производится по полному циклу. Причем эта вакцина может применяться как моно-препарат, так и в составе пента-вакцин, уточнила Скворцова.

https://ria.ru/20240425/preparat-1942182856.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия