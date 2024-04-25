https://ria.ru/20240425/skvortsova-1942259334.html
ФМБА разработало четыре орфанных препарата
ФМБА разработало четыре орфанных препарата - РИА Новости, 25.04.2024
ФМБА разработало четыре орфанных препарата
Специалисты Федерального медико-биологического агентства совместно с предприятием "Фармзащита" разработали четыре востребованных препарата для лечения редких... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:41
2024-04-25T13:41
2024-04-25T13:41
общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912975317_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_3333c12cbd09ad614d1d7a6d939e93e6.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства совместно с предприятием "Фармзащита" разработали четыре востребованных препарата для лечения редких заболеваний, их вывод на рынок ожидается в 2025 и 2026 годах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Институтом ГПЭЧ совместно с государственным предприятием "Фармзащита" и индустриальным партнером разработаны четыре наиболее востребованных орфанных препарата. Их вывод на рынок ожидается в 2025 и 2026 годах",- сказала Скворцова на итоговой коллегии ФМБА. Она добавила, что также успешно завершены клинические исследования впервые созданной отечественной вакцины от гемофильной инфекции типа В "Беби-ХИБ", которая производится по полному циклу. Причем эта вакцина может применяться как моно-препарат, так и в составе пента-вакцин, уточнила Скворцова.
https://ria.ru/20240425/preparat-1942182856.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия
Общество, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Россия
ФМБА разработало четыре орфанных препарата
Скворцова: ФМБА разработало четыре востребованных орфанных препарата
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства совместно с предприятием "Фармзащита" разработали четыре востребованных препарата для лечения редких заболеваний, их вывод на рынок ожидается в 2025 и 2026 годах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Институтом ГПЭЧ совместно с государственным предприятием "Фармзащита" и индустриальным партнером разработаны четыре наиболее востребованных орфанных препарата. Их вывод на рынок ожидается в 2025 и 2026 годах",- сказала Скворцова
на итоговой коллегии ФМБА.
Она добавила, что также успешно завершены клинические исследования впервые созданной отечественной вакцины от гемофильной инфекции типа В "Беби-ХИБ", которая производится по полному циклу. Причем эта вакцина может применяться как моно-препарат, так и в составе пента-вакцин, уточнила Скворцова.