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ФМБА разработало четыре орфанных препарата - РИА Новости, 25.04.2024
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13:41 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/skvortsova-1942259334.html
ФМБА разработало четыре орфанных препарата
ФМБА разработало четыре орфанных препарата - РИА Новости, 25.04.2024
ФМБА разработало четыре орфанных препарата
Специалисты Федерального медико-биологического агентства совместно с предприятием "Фармзащита" разработали четыре востребованных препарата для лечения редких... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:41
2024-04-25T13:41
общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства совместно с предприятием "Фармзащита" разработали четыре востребованных препарата для лечения редких заболеваний, их вывод на рынок ожидается в 2025 и 2026 годах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Институтом ГПЭЧ совместно с государственным предприятием "Фармзащита" и индустриальным партнером разработаны четыре наиболее востребованных орфанных препарата. Их вывод на рынок ожидается в 2025 и 2026 годах",- сказала Скворцова на итоговой коллегии ФМБА. Она добавила, что также успешно завершены клинические исследования впервые созданной отечественной вакцины от гемофильной инфекции типа В "Беби-ХИБ", которая производится по полному циклу. Причем эта вакцина может применяться как моно-препарат, так и в составе пента-вакцин, уточнила Скворцова.
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общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия
Общество, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Россия
ФМБА разработало четыре орфанных препарата

Скворцова: ФМБА разработало четыре востребованных орфанных препарата

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛаборант
Лаборант - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства совместно с предприятием "Фармзащита" разработали четыре востребованных препарата для лечения редких заболеваний, их вывод на рынок ожидается в 2025 и 2026 годах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Институтом ГПЭЧ совместно с государственным предприятием "Фармзащита" и индустриальным партнером разработаны четыре наиболее востребованных орфанных препарата. Их вывод на рынок ожидается в 2025 и 2026 годах",- сказала Скворцова на итоговой коллегии ФМБА.
Она добавила, что также успешно завершены клинические исследования впервые созданной отечественной вакцины от гемофильной инфекции типа В "Беби-ХИБ", которая производится по полному циклу. Причем эта вакцина может применяться как моно-препарат, так и в составе пента-вакцин, уточнила Скворцова.
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ОбществоВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Россия
 
 
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